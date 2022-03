Fue a pescar con dos amigos y está desaparecido

Carlos Alfredo Rodríguez, de 61 años, salió ayer a las 07:00 horas a pescar con dos amigos, aparentemente habrían ido al sector de Estancia Indiana, según le informaron a la familia de quien hoy se encuentra desaparecido. Su hija, Yamila Rodríguez, habló con FM Fuego porque tiene sospechas: “Mi papá se fue temprano a pescar con dos hombres, uno es un vecino, vive a la vuelta de mi casa, aparentemente con el otro hombre que fue lo conoció el mismo día. El que conocía desde hace algún tiempo tampoco vino a mi casa a solidarizarse, a contarme lo que pasó, nada.

“La versión que ellos dieron es que fueron al río Indiana, -continuó diciendo Yamila Rodríguez-, supuestamente mi papá se perdió a las 4 de la tarde, pero recién a las 10 de la noche vinieron a Río Grande e hicieron l denuncia, no la hicieron en Tolhuin, lo que me parece muy sospechoso, porque tantas horas, según ellos lo estuvieron buscando, pero no dieron aviso en Tolhuin. A las 10 y media de la noche vino la policía a pedirnos una foto de mi papá. Recién ahí me enteré lo que había pasado, enseguida publiqué en las redes sociales”.

Yamila dijo respecto de las dos personas que acompañaban a su papá: “No sé nada, no los conozco, no vinieron a mi casa, me parece todo muy raro que no hayan hecho la denuncia, que no hayan venido a hablar conmigo, con mi mamá, que hayan venido a Río Grande, lo dejaron sólo en la noche, no sé si realmente se perdió, si le hicieron algo. Le pido a la policía que investigue, que no quede todo así, que encuentren a mi papá”.

“Lo que dijeron es que mi papá quiso cortar camino, no rodear la laguna, pero me parece raro porque mi papá hace un montón de tiempo que no va a pescar, me nos sólo y un hombre de 61 años no se va a meter sólo en el bosque”, finalizó diciendo la hija de la persona que sigue desaparecida.