En Río Grande, vecinos de Margen Sur reclaman pavimentación de calles neurálgicas y más ciclovías

Sergio Fresia presidente de la ‘Asociación civil, Social, Cultural Crear Futuro TDF’ explicó que “después de un estudioso trabajo realizado y viendo la necesidad de que varias calles sean pavimentadas presentamos una nota al Intendente Municipal y otra al presidente del Concejo Deliberante junto a 600 firmas de vecinos en la cual pedimos sean pavimentadas varias cuadras consideradas vitales para la circulación vehicular, calles y ciclovías que generaran un corredor de seguridad, calles que según nuestro estudio aportarían mucho bienestar a los frentistas y usuarios del sector, generando igualdad social a la comunidad. Es por ello que solicitamos sean incluidas estas calles y ciclovías en el plan de pavimentación 2022”.

Entendió que estas obras aportarán mayor recaudación por contribución por mejoras en la faz tributaria. “Es un círculo virtuoso”, dijo.

En estas notas “solicitamos por dos sectores, el primer sector es la calle Kau que es una arteria muy transitada, donde varios de sus vecinos llevan más de 30 años viviendo en ese lugar con muchos años de sacrificio apostando al crecimiento del sector”, detalló.

Fresia añadió que “es una calle que desemboca en la única escuela secundaria de la Margen Sur (Colegio Antártida Argentina) y también sobre ella esta el jardín de infantes Nº 26 Tejiendo Sueños. También solicitamos por las calles El Aviador, Yaghan y Martina Silva de Gurruchaga del barrio CAP, arterias que asimismo tienen frentistas que llevan viviendo más de 18 años en el lugar”.

Comentó que “son calles de tierra que conectan al sector con arterias de mucha transitabilidad que enlazan con vías principales que también necesitan que sean incluidas en el plan de pavimentación”.

Sobre el segundo sector, Fresia dijo que “está en zonas bajas donde el agua y el barro -especialmente- en invierno hacen estragos en la comunidad, muchos de los vecinos que no tienen vehículos se los suele ver llevando a sus hijos a las escuelas y para llegar más decorosos las mamas les ponen bolsas de polietilenos de los supermercados para que sus pies no se mojen. En esos lugares también tenemos muchas personas con distintas discapacidades y ocurre que los vehículos no pueden ingresar a buscarlos, generándoles más problemas de salud de los que tienen. Esas calles son: Soldado Desconocido y las arterias que bordean al gimnasio El Integrador”.

Precisó en este punto que “la calle Nuestra Señora del Milagro, la calle Pasaje ‘C’ que llega hasta la calle Kau del barrio Bet El, no hace mucho tiempo eran el desagüe natural del agua proveniente del cerro con desembocadura en el río Grande”.

“Un párrafo aparte se merece la ciclovía que venimos solicitando se construya entre la calle Seriot y el río Grande, a muchos intendentes se lo venimos solicitando desde cuando se realizó la primera ciclovía que está sobre la Ruta Nº 3. Hoy ya se planifica llegar al Cabo Domingo con la ciclovía. Linda idea, pero para los ciclistas y peatones que viven en el sur de la ciudad aún no ven terminada una ciclovía con la inseguridad que representa para ellos en el lugar”, finalizó diciendo.