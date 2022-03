Docentes privados realizan retención de servicios por incumplimientos

Desde el mismo sindicato señalaron que “la efectiva realización de la medida y su continuidad estará sujeta al cumplimiento, por parte de los establecimientos”.

Por su parte Marcelo Ovejero, quien se encuentra a cargo de la Secretaría General del SADOP, manifestó que la medida obedece a que continúan “teniendo problemas para que nuestros salarios sean abonados en tiempo y forma. En esa oportunidad, a través del último acuerdo paritario provincial, se estableció un adelanto del incremento salarial que es del 7% sobre el último haber neto percibido y una cuota extra de refuerzo ayuda material didáctico, que son 5 mil pesos por cargo y se paga hasta dos cargos”.

Pero dijo que, en el caso de los y las docentes de los establecimientos educativos de gestión privada no recibieron “todavía la liquidación de ese aumento, hemos hecho una espera prudente hasta mitad de mes para que los empleadores pudieran hacer la liquidación correspondiente, pero esto no ha sucedido con lo cual convocamos a una asamblea este martes para analizar la situación y de allí surgió la medida de retención de servicios para el 29 y 30, con posibilidad de continuidad, pero esto sujeto al cumplimiento o no por parte del empleador”, aclaró.