Del Caño acusó a Bertone de ser «cómplice del ajuste de Macri»

Ayer por la tarde en el plenario de Comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda en el Congreso de propició un álgido debate entre el oficialismo y la oposición, sobre el proyecto del Ejecutivo Nacional de refinanciación de la deuda con el FMI. A su turno, Bertone planteó que de no aprobarse el acuerdo «significa un nuevo default» como en el 2001, y dijo «temer porque 17.000 puestos de trabajo industriales se vean amenazados».

«Escuché a la exgobernadora, pero bajo el gobierno de Macri no estaba el problema que tiene el gobierno hoy, que no tiene mayoría: El macrismo tenía mayoría automática pero no propia, sino porque se la daban las gobernadoras y los gobernadores peronistas, entre ellas por supuesto Bertone», disparó Del Caño.

En este sentido, el diputado de la izquierda fue más allá, y apuntó sin miramientos: «Le daban todo, le garantizaron el ajuste al gobierno de Macri como lo hizo (Bertone) en Tierra del Fuego, donde viajé a defender a los trabajadores estatales que eran ajustados por su gobierno, y fueron reprimidos y encarcelados con causas judiciales», cuestionó.

«Lo que quiero decir, es que gran parte del peronismo fue cómplice del ajuste de Macri, y eso lo sabemos todos, le daban la mayoría permanente para todas las leyes de ajuste que llevaron adelante», sentenció Del Caño.

Vale recordar que, tras lograse anoche el dictamen unificado, hoy a las 14 arrancará la sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se tratará el proyecto de refinanciamiento de la deuda con el FMI, en busca de su aprobación.