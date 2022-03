Abuela de Ushuaia denunció le robaron todos sus ahorros cuando estaba internada

«El sábado 6 me descompongo, me empece a sentir mal, me dolía el pecho. A la semana me encuentro que estoy internada grave, tengo una traqueotomía, dos stents, cables por todos lados. Me han robado toda la plata, la mitad de mi casa, tenía para pagar mis deudas y ahora no tengo un peso, ni para comer. La gente viene y me deja una bolsita», narró con suma angustia Noemí Santillán al aire en el programa «El Angel de la Radio» por FM Espectáculo.

En este marco de desesperación que vive, al ser despojada de casi todas sus pertenencias materiales y monetarias, la señora contó que estuvo internada en terapia intensiva, y que «hasta un cura» le llevaron al nosocomio, «porque un día a las 6 de la tarde dijeron que había que despedirse de mí«.

«Apenas yo caí en el hospital invadieron mi casa, rompieron las persianas, llenaron una camioneta de mis cosas. Me dieron el alta, vine acá y era un espanto, me faltaron un montón de cosas muy importantes, Tengo los vecinos de testigo, había algunos llorando cuando me desvalijaban la casa», añadió doña Noemí.

DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE A ELLA Y SU HIJO: «LO VAMOS A PONER A DORMIR»

Santillán explicó que, tras el llamado a la policía, efectivos se constituyeron en su domicilio, y que recién el sábado pasado le tomaron la denuncia en el Juzgado. «Tenemos pruebas, con todo lo que hay en mano, tenemos audios, vino la policía a mi casa, uno de la Comisaría de Género y otro de la 2da., supuestamente estuvo la Científica sacando fotos, pero a mí no me entregaron ningún papel, ni allanamientos. Nada», se lamentó.

Bajo este terrible panorama que atraviesa, la jubilada contó que actualemente tiene una cuidadora que la asiste, así como gente que le da una mano, como el comedor del barrio San Vicente «que traen comida, pañales, guantes»

«Yo no tengo plata para un abogado, ojalá pudiera contratar a uno y esto ya estaría todo resulto, ellos ya estarían presos. Amenazaron de muerte a mi hijo, supuestamente los compañeros dijeron que «lo van a poner a dormir». ¿A usted le parece justo que encima que me roban, me desvalijan mi casa tenga que pasar por esto, tenga que vivir este infierno? No tengo nada, ni para comer. Me han dejado en la miseria«, sentenció la mujer irrumpiendo en llanto desconsolado, urgiendo a la Justicia a tomar cartas en el asunto para resolver su situación.