Víctima de violencia de género pidió ayuda en el cuaderno de comunicaciones de su hijo

«Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es… «, decía la nota que escribió la madre del pequeño.

La docente dio aviso a las autoridades del colegio y activaron el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE). A su vez, realizaron la denuncia policial correspondiente.

Personal de policía de Mendoza se acercó hasta la casa de la víctima y al ingresar encontraron a la mujer encerrada en el baño de la vivienda. Ella les contó que «hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada y que sufrió golpes y maltrato verbal«.

Tras la denuncia de la víctima, la policía detuvo a su pareja que quedó a disposición de la justicia y se espera que en las próximas horas se le comunique el delito que se le imputa.