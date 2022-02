Tito Stefani dijo que el narcotráfico se encuentra en TDF

El diputado nacional por Cambiemos Héctor ‘Tito’ Stefani dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la situación política y económica del país y de la provincia, como así también del flagelo del narcotráfico en Argentina y particularmente en Tierra del Fuego.

Al respecto a raíz de lo sucedido en la última semana, donde 23 personas fallecieron por consumir cocaína adulterada, y con más de 70 internados, el diputado nacional de Cambiemos se refirió al narcotráfico en nuestro país marcando que “en el gobierno de Cambiemos la ministra Bullrich hizo un muy buen trabajo contra el narcotráfico, respaldó a las fuerzas de seguridad en el control del narcotráfico, donde desbarató a muchas bandas, pero esas políticas de Estado que siguió la Argentina durante la gestión de Cambiemos, lamentablemente este gobierno nacional no las continuó, por el contrario se relajó”.

“El tema del narcotráfico en Tierra del Fuego es un problema”

En este sentido Stefani también se refirió a la problemática del narcotráfico en Tierra del Fuego señalando que “también el consumo de estupefacientes en nuestra provincia es un problema, para nosotros es un problema más grave porque vivimos en una isla, acá la cosa entra por barco, por avión, o por la frontera, son tres lugares a controlar, sin embargo hay muchísimas cantidad de estupefacientes en nuestra provincia, muchísima gente que consume, que es un tema que nos debe preocupar y mucho”.

En cuanto al fentanilo dijo que “si bien se utiliza para calmar el dolor en muy poca cantidad, es más fuerte que la morfina, pero que tuvo durante el año 2020 un incremento altísimo en su importación, que en principio se dijo que tenía que ver con la gente que estaba entubada por el tema del coronavirus, después se estableció que no era así, los laboratorios más grandes del país importaron más o menos la misma cantidad, sin embargo algunos laboratorios más chicos sextuplicaron y algunos multiplicaron por diez la cantidad de fentanilo que importaron, entonces hay que ver cual fue la trazabilidad de esa droga”.

Por tal motivo aseguró que “en Argentina el tema de las drogas es muy serio, en algunos lugares como Rosario, la provincia de Santa Fe en general esta fuera de control, es un tema que debemos prestarle muchísima atención, y lo mismo sucede en Tierra del Fuego, donde debemos trabajar mucho para no llegar a tener un problema mayor al que ya tenemos”, dijo.

En ese sentido, el presidente del PRO fueguino observó que en el año 2021 se quintuplicó la importación en la posición arancelaria que incluye el fentanilo y se preguntó a qué se debió la autorización de importación en esta posición arancelaria a una empresa cuya importación paso de 56 kg en el 2020 a 120 kg en 2021.

Sobre los cupos de importación reparó que los grandes laboratorios mantuvieron o bajaron su importación y los pequeños la han aumentado exponencialmente.

Acuerdo con el FMI

Por otro lado se refirió al acuerdo que realizó el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la actitud que tomó el presidente del bloque del Frente de Todos.

“la verdad que estamos en un país complicado, un país que no tiene rumbo económico, que no tiene un plan económico, tiene un presupuesto que tiene un montón de información que ya sabemos que no se va a cumplir, con datos que son falsos, con un gobierno que tuvo un buen resultado electoral, una suma de una coalición de tres partidos, si bien son muchos más, pero con tres cabezas visibles, Fernández, Fernández de Kirchner, y Massa, les dio resultado electoral, pero después cuando tuvieron que gobernar están demostrando que realmente son un fracaso, con una inflación galopante, donde cada vez que vas al supermercado cada vecino sabe que su moneda vale menos, compra menos con la misma plata, con un tercio de la clase media empobrecida, tenemos una emisión monetaria altísima, seguimos generando deuda, no tenemos un plan de crecimiento económico porque ningún argentino, y mucho menos un extranjero va a venir a invertir a nuestro país con las reglas de juego que tenemos, no queremos darnos cuenta de que hay que modificar la legislación laboral, no queremos darnos cuenta de que hay que reformar el sistema tributario, al contrario, el avance que hizo el gobierno de Cambiemos con el consenso fiscal del 2017 que trataba de reducir los ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, recesivo, dado que los que menos salarios tienen en nuestro país, todos de alguna manera pagan ingresos brutos”.

Puntualizó que “en Argentina tenemos un sistema tributario anacrónico, pero ahora vamos en contra de ese consenso fiscal, en vez de reducir los ingresos brutos, autorizamos a los Gobernadores a que aumenten algunos rubros hasta un 9%, entonces realmente creemos que generando más impuestos, ahogando más a la clase que puede invertir y generar trabajo, vamos a tener alguna salida, la verdad que no, el camino de la Argentina es de una crisis profunda”.

Tras el acuerdo del gobierno nacional con el FMI, el diputado Stefani se refirió a la fractura del bloque del (FdT) con la renuncia a la presidencia de su presidente a través de la cual refirió que “ahora en ese esquema Máximo Kirchner se corre del acuerdo con el Fondo, entonces nosotros que deberíamos esperar, primero que la Vicepresidenta apoye el acuerdo, segundo que nos digan en ese acuerdo como van a hacer para recaudar y cual es el ajuste que quiere el FMI y como harán ellos para llevarlo adelante, y tercero cuando esos números estén saneados, que el ministro de Economía Guzmán venga al Congreso con el nuevo presupuesto, con un presupuesto real, poner los números claros, de lo contrario Argentina no tiene posibilidades de crecer, ni de que le vaya bien”.

Asimismo clarificó que “más allá de lo que nosotros podamos hacer en el Congreso como oposición, todavía no llegó ninguna clase de papel, hasta ahora es una entelequia, nadie sabe cual es el acuerdo, entonces primero esperar que ese acuerdo llegue al Congreso, analizarlo, la voluntad de la oposición es colaborar con el Poder Ejecutivo, acuerdo que necesita la Argentina para no entrar en default, de lo contrario sería aumentar todavía la crisis”, expuso.

Manifestó que “la composición del Congreso hoy ayuda a mantener una democracia de más calidad, lo cual permite que el Ejecutivo no saque todas las leyes que quiere, y en ese sentido es positivo”.

“Tierra del Fuego es una provincia rentística”

En otro orden el diputado nacional se refirió a la situación económica de la provincia, donde definió a “Tierra del Fuego como una provincia rentística debido a que viven de la coparticipación federal, y como la coparticiparon federal es tan alta e ingresan tantos recursos, los gobiernos no se encargan de desarrollar económicamente al territorio, de generar nuevos recursos, entonces tenemos los mismos problemas que hace 25 años”, sentenció.

En este sentido dijo que “Tierra del Fuego es la provincia con mayor coparticipación per capita del país, tiene más que CABA, más que Santa Cruz, son democracias hibridas, donde el 85% de la población vive del Estado, y el privado también está vinculado al Estado, dado que hay una corporación publico-privado, siendo que hay muchos recursos en Tierra del Fuego, pero debemos desarrollar la actividad privada, dado que desarrollarla significa que esa actividad privada va a pagar impuestos, esos impuestos significa que vamos a tener mejores empleados públicos, vamos a tener más y mejor salud y educación”.

Interconectado eléctrico nacional

Stefani definió como una obra prioritaria para nuestra provincia al “interconectado eléctrico nacional, donde nosotros podemos generar energía no solo para autoabastecernos nosotros, sino para venderle al país, además de otras obras importantes que la provincia necesita”.

Pro en la provincia y reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia

En otro orden Stefani, quien es el actual presidente del PRO en la provincia, señaló que “durante este año se llevarán adelante elecciones internas del partido, probablemente podrían ser a mitad de año”.

Adelante que como partido participarán de la “Constituyente para la modificación de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia”, señaló, al tiempo que afirmó que “es muy irregular el llamado a la Convención Constituyente”.

Resaltó que lo que se aprobó el año pasado en el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia es una “ordenanza que lo único que se pretende es que el intendente Vuoto tenga una posibilidad de ser nuevamente reelecto, a pesar de que la ordenanza habla de 105 artículos, no especifica que cuestión, habla de incorporar la cuestión de género, pero no dice que pretende de modificar esos artículos”, criticó.

El diputado nacional diferenció lo que sucedió en la gestión de Jorge Garramuño como intendente de Ushuaia y lo que sucederá en esta oportunidad señalando que “en aquella oportunidad no había Carta Orgánica, nosotros teníamos una ley provincial que distribuía los recursos en los Municipios, en cambio la Carta Orgánica es el contrato social de la ciudad, entonces cuando se hizo la primera Carta Orgánica fue algo muy importante, en donde podía ser el intendente de esa primera Carta Orgánica, donde era una Carta Orgánica moderna, donde hoy muchos de esos artículos no se cumplen, pero pretendemos reformar 105 artículos de 200, pero el mensaje es que quiero seguir siendo intendente (Walter Vuoto)”.

Recordó que en la “Argentina los últimos 18 años, 14 años gobernó el peronismo, pero le seguimos diciendo a la gente que la culpa de todo lo que nos pasa es el gobierno de Cambiemos, entonces el que se cree eso es un tipo o que es un ignorante, o tiene una ideología y la profesa como si fuera una religión, ahora si uno analiza los datos, los datos mata relato y uno se da cuenta de que esto es algo bastante obvio, donde lo único que se pretende de la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia es que el actual intendente pueda ser reelecto, donde yo estoy en contra de que esto suceda”.

Relación con el gobernador Melella

Consultado sobre la relación con el gobernador Melella, aseguró que “nunca estuve con el gobernador Melella desde que soy diputado nacional, nunca me atendió, nunca me dio una reunión cuando se la he solicitado, siempre esta en Buenos Aires, o viajando, no tengo diálogo con él, no porque yo no quiera, sino porque él no quiere, no nos reciben”.

Al respecto recordó que “presenté cuatro pedidos de informe por la OSEF y no me contestaron ninguno, y no me lo van a contestar tampoco, voy a ir a la Justicia, vamos a realizar el amparo por mora, pagan la mora, que es una multa, pero no te contestan, entonces son emperadores, son democráticos hasta que llegan, pero después se transforman porque tienen el poder”, concluyó el diputado nacional por Cambiemos Héctor ‘Tito’ Stefani.