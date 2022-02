SUTEF: “Hemos demostrado que nuestro régimen jubilatorio es sustentable” confirmando que manifestarán ante la Legislatura

“En la última sesión del año no fuimos convocados, ni se tomó el proyecto previsional, ni se tomaron la molestia de levantar el teléfono para ver que van a hacer. La docencia al momento de las campañas está en boca de todos, y ahora sentimos estamos siendo vapuleados al respecto”, expresó Soledad Rottaris (foto).

“En la primera semana de febrero hemos presentado una nota en todos los bloques para ser recibidos”, dijeron, señalando que no hubo respuesta positiva o negativa; ante lo cual Rottaris planteó, “en el inicio de sesiones de la Legislatura nos haremos presentes a reclamar”.

“Hemos demostrado que nuestro régimen jubilatorio es sustentable que el escalafón seco y el docente son los que ayudan a los otros sectores, no pudieron demostrar en otro sentido y si que los otros sectores son deficitorios. Siempre somos los mismos los que sostenemos y pagamos los costos”, concluyó Soledad Rottaris.

OSEF a manos sindicales

Asimismo desde el gremio docente volvieron a reclamar por el manejo de la administración de OSEF “en manos de los trabajadores”, apuntando contra el aumento del financiamiento con los salarios, “no vamos a permitir con salarios de 55 mil pesos del aumento de los aportes que no lo ponga el salario de bolsillo, pero que aumente la contribución patronal que aumente el salario real, pero que no salga del salario del bolsillo cuando no la administramos”, referenció Horacio Catena.