Sopena fue procesado y embargado por $700.000

Germán Sopena fue procesado, embargado por 700 mil pesos y con prohibición de salir de la provicnia, tal la resolución que tomó el juez de la causa, el Dr. Daniel Césari Hernández. Sopena atropelló a dos jóvenes el pasado mes de diciembre, provocándole la muerte a uno de ellos, Santiago Liquin.

El juez Césari Hernández habló con FM Fuego: «Ayer en horas de la mañana firmé el resolutorio, decidiendo el procesamiento del conductor en orden al delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, esto es un único hecho que produjo dos consecuencias dañosas en dos víctimas separadas. Los fundamentos del decisorio estribaron en los resultados de las pericias accidentológicas, el test de alcoholemia oportunamente practicado, en el cual se le detectó una cierta cantidad en exceso de alcohol sobre la graduación admitida en nuestra ciudad, que es 0 gramos de alcohol por litro de sangre y un exceso en la velocidad frente al tope máximo permitido en la Avenida San Martín que es de 60 kilómetros por hora. Si bien no es un exceso demasiado grande, es un exceso, al menos para la etapa del procesamiento, tengo acreditada con la suficiencia que este tipo de resoluciones exige, el apartamiento por parte del imputado de las normas que regulan el tránsito, para que sea realizado de una forma segura y de esa manera evitar producir consecuencias dañosas a terceras personas, esto es lo que se llama el marco de la responsabilidad culposa en el arte de la conducción. No solamente se detectó una circulación con alcoholemia positiva, sino también con excesos en las velocidades máximas autorizadas como así también el uso de las luces obligatorias durante la circulación en la ciudad. Todo esto me llevó a la conclusión del procesamiento que es una resolución que es revisable por la sala, la defensa fue notificada en el día de ayer, lo mismo que la querella y en el día de hoy la fiscalía, cada uno tiene la posibilidad en caso de no compartir mi resolución, de recurrir a la sala penal, invocando las razones del desacuerdo. La situación procesal del imputado puede ir variando».

El Juez Césari Hernández agregó: «Se trabó un embargo, redondeando son 700 mil pesos y establecí dos medidas cautelares, la prohibición para que el imputado pueda conducir vehículos automotores y también la prohibición de salida de la provincia, que como en todos los casos, puede reconocer alguna excepción ante situaciones de salud o de extrema necesidad debidamente acreditada a través de la defensa».