Shadra fue invitada a representar a la provincia en el Espacio de Arte Camargo

La artista plástica Shadra Vargas Martinic, fue invitada para representar a la provincia en una exposición en el Espacio de Arte Camargo, que se encuentra en Villa del Parque en la provincia de Buenos Aires.

Shadra deberá exponer su muestra denominada “Ellas” en la galería bonaerense en el marco del Día de la Mujer. Según indicaron desde el espacio cultural, las obras de Shadra estarán dispuestas durante tres días. La artista fueguina deberá exponer 11 fotos que tienen un tamaño real de un metro por un metro

Shadra debería viajar a la ciudad de Buenos Aires, el 5 de marzo con el objetivo de poder montar la muestra con el tiempo necesario para que el 8 esté todo dispuesto para la apertura que será multicultural con danzas, cantantes, poesías, muestra de libros y muchas otras aristas culturales que tendrán como objetivo principal a la mujer. Esta exposición se extenderá hasta el 9 inclusive.

Shadra deberá permanecer en Buenos Aires durante al menos una semana y existe la posibilidad de que también exponga en otros espacios culturales.

Lo cierto es que desde el Espacio de Arte Camargo mostraron un interés especial de que la exposición “Mujeres del Arte”, cuente con la muestra “Ellas” de la artista fueguina Shadra Vargas Martinic.

“Hemos reparado en su obra y su trayectoria viendo que ha expuesto en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin como así también tenemos presente menciones y declaraciones de interés tanto regionales como provinciales que le han otorgado y queremos contar con su presencia en nuestro espacio cultural”, reza la misiva que recibió Shadra desde Buenos Aires y que lleva la firma de Maximiliano Florencio que es el director curador del espacio.

Una alegría junto con una urgencia

En diálogo con este medio, Shadra manifestó su satisfacción “porque es muy importante para mí que me tengan en cuenta en Buenos Aires y que me inviten a participar para representar a la provincia. Eso me hace sentir muy orgullosa”.

Con relación a la muestra que presentará dijo que “es una de las muestras que yo más quiero porque representa muchísimo en mi vida. En “Ellas” se muestra lugares netamente riograndenses y cada uno de los 11 cuadros pone de manifiesto un sentimiento particular y en cada uno se puede ver a una persona especial que lo pone en un marco particular”. Destacó que el cuadro “La esperanza” tuvo como protagonista a Amina Roldán que ya no está entre nosotros”.

Sin embargo y a pesar de la importancia de los acontecimientos, la artista plástica aún no ha podido responder a la invitación ya que todavía no cuenta con los pasajes para poder trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. “Espero poder conseguir los pasajes y poder estar en Buenos Aires para la fecha prevista”, se esperanzó Shadra.

“Ellas”

Al hablar de su muestra que denominó “Ellas Shadra indicó que el objetivo del trabajo fue “fusionar la fotografía con los cuadros en distintos lugares de Río Grande”. Para ellos “utilizamos el paisaje riograndense y en ese marco mostrar esas partes importantes y que esas partes también identificaran un poco ese sentimiento”.

Explicó que “la muestra habla de once sentimientos distintos con personas que interactúan con los cuadros para poder darles un poco más de personalidad al sentimiento”.

Del proyecto participaron como modelos en las fotografías: Valeria Estefanía Flores Arteaga, Carla Sofía, Karina Piselli, Lucrecia Fruncieri, Juany Vera Tavieres Castro, David Muñoz, Candela B. Sutil y Anima Roldán.

Respecto del trabajo con el fotógrafo Matías Calvo destacó que fue “quien hizo las fotografías de mis cuadros porque se utiliza mucho para diseño en Buenos Aires”.