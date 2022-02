Riograndense realizará curso para conducir camiones

FM FUEGO dialogó con Romina Vera “En una página de noticias vi la publicación. Me comuniqué con SCANIA para informarme sobre cómo inscribirme, luego de compartirme el link coloqué mis datos y uno de los requisitos era tener carnet de conducir”.

“En uno de los pasos de la inscripción pedía una breve descripción del porqué querías anotarte. Una vez finalizada la inscripción, esperé a la segunda instancia, en la cual quedamos más de 1.400 mujeres”, añadió

En esta misma línea, continuó “Nos pasaron un link, en el cual tenía que responder las preguntas múltiple choice, mientras nos cronometraban. Dependiendo el tiempo determinado, quedaba dentro de las 12, o las 23 suplentes”.

“Me llamaron para informarme que podía realizar el curso y poder tramitar la licencia de conducir camiones con y sin acoplado”.

Acerca de cómo se interesó el manejar un camión, manifestó que “He hecho de todo en mi vida, desde trabajar en administración, veterinarias y actualmente me encuentro trabajando en una verdulería. Cuando vi los camiones trayendo los productos me pregunté el porqué no probarlo. Es algo que me abriría muchas puertas”.

Al ser consultada sobre cuándo iniciaría el curso, informó que “El domingo 13 de febrero estaría viajando al hotel, cerca del predio ubicado en Escobar. Es de 24 hectáreas, es de FADEEAC y FPT (Fundación Profesión para el Transporte) donde tienen los simuladores, camiones y donde dictan los cursos reales para los camiones. Las 12 seleccionadas estaremos realizando el curso desde 08:00 hs de la mañana hasta las 17:00 hs de la tarde”.

Asimismo continuó “Tendrá una duración de 3 semanas. Viajamos desde el 13 de febrero hasta el 7 de marzo, que será el acto final, donde participarán distintos representantes de Scania, FPT y varios auspiciantes más”.

“Experiencia en manejo de camiones tengo, manejo un camión uno chiquito refrigerado, pero uno Scania jamás. Estamos realizando un curso online que dura 10 días, donde te muestran todo lo que veremos, lo que provoca ansiedad por estar ahí”.

Acerca de qué dijo su familia al momento de informar que realizaría el curso, expresó que “Me apoyaron. Mi marido sabe que soy una mujer que siempre busca hacer algo nuevo para adquirir conocimiento. La pandemia nos enseñó que debemos buscar herramientas para lo laboral”.