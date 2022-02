«Podemos asegurar que la vigilia no se suspenderá»

Lo afirmó el Presidente del Centro de Veteranos, Raúl Villafañe, quien por otro lado dijo que se tomarán todos los recaudos necesarios para cuidar a la población. «Se están viendo todas las situaciones posibles y se analizará cada paso a seguir para no perjudicar a nadie. Hoy estamos bien, pero mañana no sabemos por lo que las decisiones se van a tomar en conjunto. “Lo que todavía no sabemos si la carpa se armará y si será parte de los eventos”.