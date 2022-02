«No justo que el estado nacional subsidie la tarifa eléctrica y los que están dedicados a la criptominería paguen lo mismo que el usuario común»

El ingeniero Francisco Álvarez, Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, se explayó sobre la modalidad de cursada en la alta casa de estudios para este 2022.

“En relación a la modalidad de cursada, vimos en los medios de comunicación que algunas universidades han dicho que van a ser todo presencial, otras que han dicho que se va a analizar y en algunos textos había aparecido que la UTN iba a ser una de las universidades que íbamos a normalizar y preparar para que todo sea presencial y la verdad no es tan así”, introdujo la autoridad académica.

Álvarez, quien además es Secretario Académico de la Tecnológica, explicó en este sentido que “el otro día hizo un comunicado el Sr. Rector de la Universidad Tecnológica Nacional mediante el cual anunciaba que, por un lado vamos a depender lo que se decida el 14 de febrero cuando se reunirá el Consejo Superior que es el cuerpo colegiado que decide sobre lo que hace la UTN en todo el país; y, por el otro, cada una de las Facultades Regionales está condicionada a la zona o región donde despliega sus actividades académicas y tiene como referente al COE (Comité Operativo de Emergencia) y en nuestro caso es el COE de Tierra del Fuego el que nos dicta qué podemos hacer y qué no; es decir, podemos hacer algunas cosas pero no todas las que queremos porque el COE nos impone algunas restricciones”.

Recordó que “el año pasado iniciamos también con muchas ganas de poder dar clases presenciales, pero el primer escollo que tuvimos fue la conformación de las denominadas ‘burbujas’ y realmente en la Universidad no se puede conformar burbujas porque hay alumnos que cursan el primer año, segundo, tercero; es decir, los que se denominan recursantes que rompen todas las burbujas. Por lo tanto, no se podía dictar clases presenciales en tanto que en el secundario (CIERG) nosotros pudimos dictar clases normalmente, pero no así en la Facultad Regional Tierra del Fuego porque el COE no permitía que se rompieran las burbujas y si había un alumno que cursaba una materia en tercer año, otra en segundo y una en primero, la burbuja ya estaría rota”, explicó.

Contrastó que “este año se ha flexibilizado un poco el tema de las burbujas y también los tiempos han cambiado; ahora una persona que se contagió del COVID-19 debe estar cinco días aislado, antes debía estar diez y todos estos cambios a nosotros nos afecta y no podemos decidir, sino que debemos ajustarnos a lo que decida el COE y a lo que decida el Gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros podemos tener toda la intención de dictar las clases en forma presencial, pero no siempre lo podemos hacer”.

En el seminario de ingreso, se les dio pautas y modalidades de trabajo a los 300 inscriptos para cursar las carreras de grado y tecnicaturas en la UTN fueguina, tarea que llevó adelante el equipo integrado por la Directora Académica, Estela Acosta, las responsables del curso de ingreso e introducción a la Universidad, Marcela Palacios y Daniela Miquelestorena (quien se encuentra de licencia) y el Secretario Administrativo y profesor del Área de Física, Ingeniero Demian Ferreyra.

Justamente el propio Álvarez fue el encargado de dar la bienvenida a los ingresantes a la vez que compartió con ellos que “hay dos momentos muy importantes en la vida de alumnos y profesores, una es cuando ustedes deciden ingresar a la Universidad y el otro es cuando se reciben y es en ese día donde nosotros recibimos las mayores satisfacciones porque vemos reflejados en ustedes todo el trabajo que nosotros hicimos en esos años de cursada”.

Destacó el trabajo del cuerpo docente, especialmente de los profesores de la Tecnológica, asimismo agradeció a los alumnos de la Universidad que colaboran en esta instancia de ingreso con clases de apoyo a los postulantes a seguir una carrera. “Recuerden que nada se consigue sin sacrificios, tomen sus carreras con mucha seriedad y responsabilidad. Las carreras no son difíciles, solo hay que tener constancia y si ustedes le dedican el tiempo necesario para estudiar, se van a recibir todos; son ustedes los únicos que deben ponerlo todo con el acompañamiento de sus familias, nosotros solamente los evaluamos”, animó.

“Queremos volver progresivamente a una presencialidad total”

El ingeniero Francisco Álvarez indicó que el sistema mixto se va a mantener, “pero si hay alguna decisión en contrario por parte del COE o por parte del Consejo Superior en el Rectorado el próximo 14 de febrero, no sabemos cómo vamos a ir manteniendo la modalidad de cursada porque nosotros debemos ajustarnos a los que nos marque estas instancias: el COE, el Gobierno nacional y las autoridades universitarias nacionales. Lo que nosotros queremos es tener el máximo contacto fluido con los alumnos porque creemos firmemente que no es lo mismo dar clases presenciales que hacerlo virtualmente, si bien hemos aprendido bastante con la virtualidad, pero no es lo mismo porque todos los docentes tenemos alguna metodología para dictar las clases; hemos intentado cubrir la currícula lo mejor posible, pero -insistió-, no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad”, diferenció.

El Vicedecano confió que “queremos volver progresivamente a una presencialidad total, plena sin tener los problemas que hemos tenido en estos últimos años y de hecho así lo avizorábamos en diciembre del 2021, pero entonces sobrevino esta ola de muchos contagios en estos últimos tiempos y hasta en la misma Universidad hemos tenido muchos casos de COVID-19 y nos preocupa porque no sabemos cómo vamos a afrontar las distintas situaciones”.

“Solo teniendo un turno podrán acercarse a la Facultad”

Por su parte, la Directora Académica Estela Acosta, brindó las pautas a los postulantes a cursar las carreras de la UTN. Recordó que el pasado viernes finalizó el período de inscripciones y que el Departamento Alumnos se encuentra procesando todos los datos. “Toda esa información la estamos migrando al sistema académico y estimo que dentro de 15 días, aproximadamente, ya van a estar los listados con sus números de legajo; esto es algo muy importante y lo tienen que ir revisando y anotando porque se los vamos a pedir para cualquier trámite que deseen o necesiten hacer. Ese número de legajo es como su DNI, único y exclusivo para cada uno de ustedes”, dijo a los postulantes.

Acosta explicó que los alumnos deberán sacar un turno vía web “y solo así podrán acercarse a la Facultad, no queremos que los alumnos anden circulando por las instalaciones aquellos que vengan a las clases presenciales o ir a la oficina, sin tener un turno previo”.

Como contrapartida, la Facultad Regional Tierra del Fuego dispuso varias vías de comunicación telemática para atender a los alumnos en forma instantánea. “Es mucha la cantidad de consultas que evacuamos diariamente y por eso los ingresantes de este año tendrán un correo exclusivo y posteriormente se le irán dando otros correos electrónicos de acuerdo a la dinámica de las carreras y los tiempos. Además, tienen los teléfonos de línea para que puedan comunicarse”.

En referencia a la modalidad del curso de ingreso, la Directora Académica dio cuenta que “debido a la cantidad de ingresantes, vamos a conformar dos comisiones, la A y la B y cada una de ellas tendrá dos burbujas, con lo cual van a estar subdivididos. La Burbuja 1 de cada una de las comisiones, inician el martes presencial en la sede académica; la Burbuja 2 de ambas comisiones van a iniciar de modo virtual. Esto va a ir rotando semanalmente y así sucesivamente hasta tanto se mantenga esta modalidad de cursada”, explicó.

En tanto el Secretario Administrativo de la UTN, ingeniero Demian Ferreyra, será el Profesor de Física del Seminario de Ingreso y será acompañado por el alumno avanzado, Marcos Lucero.

Justamente Demian Ferreyra es Director de la carrera de Electromecánica y dictará clases a los alumnos de Primer Año en Sistemas de Representación y en materias a alumnos de Tercer Año como Termodinámica.

Les recordó a los ingresantes que este Seminario de Ingreso “es Introductorio y Nivelatorio, por lo tanto tendrán que rendir exámenes parciales, incluido uno final, más que nada para nivelar los conocimientos y que tengan nociones parejas los ingresantes” y aventó cualquier temor de eliminación de la cursada. “En Matemáticas, la idea es que ustedes rindan los parciales y si obtienen una promedio de 7 u 8 no será necesario que rindan el examen final de ingreso. También hay modalidad de presentación de trabajos prácticos. En el caso de Física veremos Introducción a la Física, Unidades, Magnitudes, Vectores, Fuerza, Estática y algo de Movimiento”, detalló.

Además recordó que “tenemos un cuerpo de tutores, tanto en Matemáticas como en Física que serán de apoyo a los alumnos y también hay un tutor para el Campus Virtual que facilitará el ingreso al mismo”.

Por su parte el docente Oscar Álvarez, Ingeniero Industrial, será el encargado de Matemáticas en este curso introductorio, acompañado del profesor Cristian Sepúlveda.

“Nosotros, como docentes, vamos a brindarles todos los conocimientos que tengamos y asimismo apoyaremos y responderemos a todas las consultas Lo que sí les vamos a pedir, es que ustedes también pongan todo el compromiso de su parte para llegar a los objetivos. Las Matemáticas es la base de muchas carreras de ingeniería por eso será la parte más larga del seminario de ingreso”, dijo el profesor.

A la par, la responsable del curso Introducción a la Universidad, Marcela Palacios, explicó que “este curso lo brindamos con la profesora Daniela Miquelestorena, pero como ella se encuentra de licencia transitando una enfermedad, decidimos unirnos con el área de Lectura Comprensiva a cargo de la profesora Gabriela Alava”.