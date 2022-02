Juicio a médicos absueltos: Impugnan a la jueza Cataldo

El próximo 14 de febrero comenzará el juicio oral y público a dos médicos de Río Grande, quienes están acusados del delito de lesiones gravísimas culposas. Los doctores Rausch y Martínez Montenegro estarán sentados en el banquillo de los acusados, después de la determinación del Superior Tribunal de Justicia que anuló la absolución de los médicos haciendo lugar a un Recurso de Casación que presentó la querella. El Dr, Francisco Giménez es el abogado defensor de ambos médicos y criticó duramente la designación de la jueza Cataldo diciendo: “Sucedió que la querella interpuso un Recurso de Casación, considerando que la absolución de los médicos no estaba fundada. El Superior Tribunal de Justicia en un trámite express, único caso en donde al resto de los mortales no les pasa esto, seguramente porque la supuesta víctima es funcionaria judicial, habilitó la feria y trató el recurso de la querella, y decidió anular la sentencia, mandar a hacer un nuevo juicio que teóricamente tendría que comenzar el 14. Digo teóricamente porque nosotros hemos impugnado la constitución del tribunal, estamos diciendo que la Doctora Cataldo no tiene las condiciones y los requisitos constitucionales para ser designada Juez, fue designada en forma irregular por parte del Superior Tribunal de Justiicia en exceso de sus funciones, porque el único órgano constitucional que puede designar jueces es el Concejo de la Magistratura y en este caso nos ponen para ser juzgados un juez designado a dedo por el Tribunal Superior de Justicia”.

Nosotros ayer presentamos la impugnación de la doctora Cataldo, -continuó diciendo el Dr. Giménez-, sin perjuicio de sus calidades personales y profesionales, nosotros estamos diciendo que su designación es inconstitucional, el Superior no puede designar jueces a dedo y por una simple acordada, sino que hay un procedimiento constitucional previsto por la ley y mucho menos juzgar, es decir, no puede juzgar quien no es juez y no puede condenar quien no es juez. En esta caso la doctora Cataldo no es juez en los términos constitucionales, se deberá resolver esto y también estamos diciendo que el juicio el 14 no puede comenzar porque la sentencia del Superior Tribunal de Justicia no está firme, puesto que nosotros mañana viernes estamos presentando un recurso extraordinario federal, todas las irregularidades juntas para proteger en un privilegio irritante, porque el resto de los ciudadanos no tenemos ese privilegio, para darle justicia, entre comillas, a una funcionaria judicial que lamentablemente pasó por un momento en donde se está investigando si sus lesiones o su enfermedad tienen alguna responsabilidad médica, pero lo que no se puede hacer, lo que es absolutamente intolerable es que haya una justicia vip, para funcionarios, empleados, jueces, para la familia judicial y haya una justicia para el resto de los mortales, que verán que sus causas no se resuelven de la misma manera cuando los que están involucrados funcionarios, magistrados, fiscales o parientes de la familia judicial. Nosotros fuimos notificados que la doctora Cataldo iba a intervenir como jueza en el juicio oral que teóricamente empezaría el 14 e inmediatamente empezamos a investigar como fue el mecanismo de su investigación porque nunca nos enteramos de que haya pasado por un concurso tal como constitucionalmente se establece. Si fuese un ciudadano común uno de los querellantes el juicio no comenzaría, pero cuando la familia judicial está involucrada en una causa judicial, sabemos cómo se protegen, se cuidan, se resguardan y tienen una justicia de primer mundo, para el resto de los ciudadanos la justicia es africana”.