Incidentes y detenidos en Ushuaia tras la toma de la seccional de la UOCRA

«Tomamos esta mañana el gremio, vinimos de Río Grande por una situacion de que el señor Ramirez no nos deja trabajar tranquilos en todas las obras: somos perseguidos, patoteados, nos amenazan. A mi me quemaron la casa, amenazaron a mi señora, tenemos denuncias penales y ante el Ministerio de Trabajo», manifestó Wilfrido Aguilar en diálogo hoy con «El Angel de la Radio» por FM Espectáculo.

En el marco de las elecciones que están previstas a desarrollarse este jueves en el gremio, el trabajador llegado desde el norte provincial a la capital fueguina y quien participa de la toma en el edificio de Torelli al 1200 apuntó abiertamiente y sin miramientos contra el actual secretario gremial, Julio Ramírez.

«Se da el gusto de hacernos trabajar tres meses en una obra, después nos hace echar y nos hace esperar dos años. A él le conviene meter a toda su familia, hasta su gato y su perro en la lista, pero no a nosotros. Y nosotros somos los que lo pusimos en el 2012, el siempre hizo participar a toda la familia», añadió.

El obrero adelantó a la citada emisora que, ante este panorama y con el advenimiento del proceso eleccionario «vamos a pedir que se intervenga el gremio y que se vaya toda esta manga de coimeros, porque no puede ser que a todos los compañeros de la construcción se les está pagando 4 horas en blanco y el resto todo en negro».

«Indumentaria de trabajo obsoleta, no cumplen con el comedor, es una vergüenza como manejan a las empresas. Coimean a dos manos, se van los compañeros de la construcción a reclamar al gremio, o los echan o los patotean , como me pasó a mi cuando me quemaron la casa», insistió el hombre.