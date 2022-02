Docentes piden tener un aumento salarial del 166%

Mientras que en el ámbito nacional y en el resto de las Provincias los sindicatos negocian paritarias tomando como referencia los niveles de inflación el dirigente del SUTEF Horacio Catena pretende la dolarización del salario docente en Tierra del Fuego.

Según los cálculos de Catena en diciembre del 2015 el salario docente equivalía a u$s 1.333 mientras que en la actualidad ronda los u%$s 500. Para Catena el incremento salarial debería ser de u$s 700 dólares para recuperar los valores del 2015, lo que implica un aumento del 166% sobre los valores actuales.

En declaraciones a distintos medios Catena viene sosteniendo que el salario docente debe tener como referencia la cotización de la moneda estounidense, una propuesta llamativa que no registra antecedentes en otras provincias.

Así lo definió en una entrevista con el medio Provincia 23 quien aseguró que los docentes están “lejos de haber recuperado el salario”. Destacó la importancia de mantener la mesa de discusión, pero advirtió que “no va a ser una paritaria fácil en términos salariales, mucho menos después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de las medidas que se imponen como políticas que nunca han sido auspiciosas para los trabajadores y las trabajadoras”.

Repasó los temas tratados en el primer encuentro y señaló que “en diciembre de 2015 nosotros ganábamos 1333 dólares y hoy estamos rondando los 500 dólares, por lo tanto no faltan 700 dólares por recuperar de poder adquisitivo real

El representante de los y las docentes dijo que “ésta seguramente no va a ser la excepción y nosotros lo dijimos en el documento previo al Congreso, donde manifestamos que estamos en contra de este acuerdo con el Fondo, advirtiendo que todos los presupuestos -tanto nacionales como provinciales y municipales- tienen un primer ítem que se refiere al gasto en personal y ese es el ítem por el cual ajustan; como ajustan también por la jubilación, por lo tanto, creemos que esta será una paritaria difícil”, insistió.

También, refiriéndose al sector, indicó que “los trabajadores de la educación parece que somos importantes y casi imprescindibles hasta el momento de discutir paritarias, porque en ese momento empiezan los peros. Nos dicen que somos muchos, que tenemos dos cargos, comienzan con los peros y entonces eso es un poco lo que discutimos en el último Congreso provincial”, remarcó.

Como en otros temas Catena mantiene un doble discurso, se propone como un dirigente del campo nacional y popular que lucha por la educación pública mientras reclama salarios dolarizados.

Algo similar sucede con la obra social de los estatales (OSEF), mientras el gobierno avanza en la política de vaciamiento de OSEF y prepara la entrega de la obra social a empresarios del sector privado la Directora del SUTEF se limita a pedirle a los afiliados que salgan en los medios para reclamar por la falta de servicios.