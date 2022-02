Cripto engaños con bitcoins: cómo funcionan los nuevos fraudes amorosos que siguen el modelo de El estafador de Tinder

En un informe, el FBI dijo que solo en el área de la bahía de San Francisco se perdieron 64 millones de dólares en estafas románticas solo en 2021, casi el doble de los 35 millones de dólares perdidos el año anterior y el cripto es definitivamente parte de ese aumento, informó Business Insider.

El documental de Netflix ‘El Estafador de Tinder’ se ha convertido en un éxito en la plataforma de streaming al contar la historia de Simon Leviev, nombre falso de Shimon Hayut, quien estafó con aproximadamente US$ 10 millones de dólares a varias mujeres por las cuales fingía un interés romántico.

Las encontraba en Tinder, actuaba como enamorado y poco después les pedía dinero: a una le había robado US$ 40,000, a otra US$ 200,000.

Esta es una historia de la vida real y de hecho varias personas que buscan el amor en Internet, algo cada vez más común, están expuestas a un estafador o estafadora de Tinder, Instagram, Tiktok o Facebook.

El estafador de Tinder es un documental de Netflix.

“El FBI de San Francisco ha visto una tendencia creciente en la que los estafadores de romance están persuadiendo a las personas para que envíen dinero para invertir o comerciar con criptodivisas. Después de ganarse la confianza de la víctima, el estafador la dirige a un sitio web fraudulento o a una aplicación para una oportunidad de inversión”, indicó el reporte.

A los organismos reguladores y a los bancos centrales no les gustan las criptomonedas, mientras que los políticos tienen opiniones más encontradas, pero la sociedad se está vinculando con ellas “en más de un sentido”.

El artículo relata que el broker en línea eToro descubrió en una encuesta reciente realizada a 2.000 adultos, que “uno de cada tres estadounidenses dijo que sería más probable que saliera con alguien que menciona su cripto en su perfil de citas”.

“Cuando se trata de asegurar esa segunda cita, el cripto vuelve a ser útil, según eToro, ya que el 74% de los encuestados dijo que estaría interesado en una segunda cita con una persona que pagara la cuenta en bitcoin”.

Pero inclusive “si consigues evitar a los estafadores y encontrar el amor a través de las criptomonedas, eso no significa que estés exento de dolor, ya que el New York Times informó de que dividir las criptomonedas se ha convertido en un tema polémico en los casos de divorcio”.

Si bien “no hay una fórmula para un divorcio feliz, el FBI publicó una lista de consejos para protegerse de las estafas de cripto romance” que incluyen las siguientes sugerencias:

– Nunca envíe dinero, comercie o invierta siguiendo el consejo de alguien que sólo ha conocido en línea.

-No revele su estado financiero actual a personas desconocidas y no confiables.

-No facilite sus datos bancarios, copias de su documento de identidad o de su pasaporte, ni ninguna otra información sensible a nadie en línea o a un sitio que no sepa que es legítimo.

-Si un sitio de inversión o de comercio en línea promueve beneficios increíbles, lo más probable es que sea eso: increíble.

– Tenga cuidado con las personas que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y le instan a actuar con rapidez.