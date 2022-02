Comienzan las clases dos instituciones de la Fundatec

El presidente de la FUNDATEC y Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Mario Ferreyra, anticipó que “las directoras, junto a las maestras, del Jardín Rosarito Vera y de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (EADEB) de Río Grande ya han dejado todo a punto para recibir a los chicos a partir del día lunes 21 de febrero”.

En diálogo con el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad 93.5 y el Diario Provincia 23, Ferreyra comentó que “vamos a comenzar por adelantado las clases porque tenemos un proyecto educativo en cuanto a los tiempos de asistencia de clases”.

Bondades del sistema bimestral

“Nosotros entendemos que un sistema bimestral-cuatrimestral (un cuatrimestre dividido en dos bimestres) sería lo adecuado desde todo punto de vista. Lo hemos planteado muchas veces; a veces lo hemos podido hacer completo, pero seguimos con el proyecto de la Provincia, en el sentido de que las calificaciones son trimestrales”, entendió Ferreyra.

En este sentido ahondó sobre las bondades del sistema bimestral “por las exigencias que tiene un sistema educativo de jornada doble y hemos visto que trabajar dos meses, descansar una semana, otros dos meses, descansar las vacaciones de invierno; luego de nuevo dos meses, descansar una semana que normalmente es en primavera y finalmente culminar en octubre y noviembre el ciclo lectivo a toda máquina y el resultado es muy bueno porque prácticamente no hay repitentes, ya que en nuestras escuelas no hay repitencias”.

Fundamentó este esquema al considerar que “si uno toma en cuenta que en el sistema hay 1.200 alumnos y que aproximadamente diez alumnos no pueden alcanzar los objetivos, nuestra institución, si bien es muy exigente, acompaña a los alumnos y a las familias y de este modo desalienta las deserciones”.

Agregó que “se les plantea una exigencia a las familias y éstas una autoexigencia por marzo y abril. En la primera semana de mayo se acuerda con los padres esa semana de descanso y de ese modo las familias planifican las vacaciones y a los se les compensa esa semana de mayo con una actividad presencial sin alumnos, por supuesto, con una autorización del Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Escuelas Privadas y con el agregado de que los maestros pueden tener uno o dos días de descanso, con lo cual con un sábado y domingo pueden tener un fin de semana largo”, ponderó.

En resumen, “tienen este fin de semana largo para alguna salida, de hecho las familias lo hacen con este sistema de trabajar intensamente dos meses, después una semana para cargar las pilas y así durante el año”.

El Decano de la UTN añadió a esto que “si tenemos muy pocas bajas por exigencia del sistema, el resultado es muy bueno”.

“Ojalá que todos podamos ir sumando esfuerzo educativo, adquisición de conocimientos por parte de los chicos, acompañar la educación que las familias quieren para sus hijos, porque así lo establece nuestra constitución al señalar que la educación es un cometido esencial de las familias y eso hay que respetarlo de manera que todos podamos lograr la mejor educación para Tierra del Fuego, tanto las instituciones educativas públicas estatales como las de gestión privada”, postuló el ingeniero Mario Ferreyra.

Recordó que “nosotros pertenecemos a una universidad estatal, los colegios (nivel inicial, primario y secundario) son de FUNDATEC por lo tanto se reglamentan y legislan por el sistema privado con la Ley 749 de la Provincia (*), pero las condiciones laborales, tanto de ingreso como de franquicias para los docentes, son las mismas y en nuestra condición de empleados del Estado nacional, sabemos que hay que respetar a los que trabajan tanto en el sistema privado como en el sistema estatal, porque ya tenemos la formación”.

“Queremos llegar con una presencialidad plena”

Ferreyra, quien fue reelecto como Secretario de Políticas Institucionales del Rectorado nacional de la UTN, fue consultado sobre la el inicio del ciclo lectivo de las distintas facultades nacionales del país. “El viernes pasado se reunieron los integrantes del Consejo Superior de la Universidad, previamente, desde el lunes al jueves se reunieron los Decanos y las cinco comisiones que integran el Consejo Superior, desde el martes hasta el jueves”, detalló.

En ese sentido explicó que “el tema más relevante ha sido el de la presencialidad plena; nosotros acompañamos absolutamente las definiciones que da el Ministerio de Educación de la Nación a través del ministro Jaime Perczyk y queremos llegar con esa presencialidad plena; es decir, con asistencia total de alumnos y docentes, en las condiciones que establece la resolución del Consejo Superior, adhiriendo a las políticas de orden nacional en este aspecto y con los recaudos que hay que tomar. La pandemia está presente entre nosotros, uno no tiene que obviar los datos estadísticos de la cantidad de gente que se contagia ni de la cantidad de gente que se está muriendo en la Argentina atribuidas todos al COVID-19 (más de ciento veinte mil personas). Todo eso nos hace tomar las precauciones necesarias, pero para alumnos y docentes, se insiste en la vacunación, por eso pedimos que se vacunen, no es que los estamos obligando, aunque eso depende de cada sector”, dijo.

En tal sentido agregó que “la Universidad vive de una democracia interna muy fuerte y hay que respetar lo que cada sector (claustro) decide, tanto docentes, alumnos, no docentes y también los graduados que participan de la Universidad, si bien no lo hacen plenamente a menos que sean docentes o no docentes. Acá es donde se notan las diferencias: el gremio No Docente tiene una paritaria mediante la cual adhirió a las medidas más estrictas que han tomado muchos poderes de gobiernos provinciales y del Gobierno nacional en el sentido que para estar presentes en el lugar de trabajo deben tener el esquema de vacunación completo o bien, presentar un PCR Negativo semanalmente y a cargo del trabajador. Este es el acuerdo al que ha llegado el gremio No Docente con el Rectorado, aunque seguirán conversando a ver si se flexibiliza esta posición que ya viene del año anterior”, explicó.

Reveló que “hay No Docentes que adhieren plenamente a esta posición pero hay otros No Docentes que están en conflicto con la misma por diversos motivos, desde estar contra las vacunas hasta por creencias religiosas o convicciones políticas o sociales, todo se respeta pero las paritarias tienen fuerza de ley y tenemos que respetarla también. La única solución es que se modifique a través del Gremio y del Rectorado”.

“Perczyk siempre ha sido un hombre de gran visión”

Consultado sobre la relación de las universidades con el Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Perczyk, el ingeniero Mario Ferreyra recordó que fue el fundador y Rector de la Universidad de Hurlingham “hasta asumir primero como Secretario de Políticas Universitarias y ahora como Ministro de Educación reemplazando al doctor Nicolás Trotta. Tiene una larga trayectoria en el sistema educativo, antes ha sido Secretario de Educación del ex ministro Sileoni; o sea que conoce bien cómo funciona el sistema educativo y cuál es la calidad de apoyo que necesita el mismo, tanto desde lo formal como desde proyectos de establecimiento de políticas como desde los presupuestario”, dijo.

En este sentido destacó que Jaime Perczyk “siempre ha sido un hombre de gran visión y el tema del presupuesto a las universidades, tiende a ir mejorando paulatinamente a pesar de todas las penurias económicas que está padeciendo el país, tanto por la pandemia como por alguna otra causa de la economía. En esto hay que destacar que el Ministro tiene una idea clara, una idea bien definida de a dónde quiere llegar el sistema educativo en su conjunto y está apoyando a todas las universidades”, elogió.

Aseguró que “nosotros (desde el Rectorado) tenemos una relación muy buena; por ejemplo, en Neuquén ha apoyado la creación de un colegio secundario por parte de la Facultad Regional del Neuquén. Es un colegio técnico, con un grado de formación y con una tendencia a la autodisciplina en materia de enseñanza-aprendizaje muy importante, de tal manera que los chicos salgan con una formación que les permita abordar la cuestión del trabajo y también de la Universidad, similar a la de Tierra del Fuego que en esta modalidad sigue siendo única ya que en Neuquén, La Rioja y Mar del Plata solo es para el secundario solamente en cambio la FUNDATEC abarca desde el nivel inicial, el primario, el secundario y el Profesorado”, destacó.

“Queremos replicar en Ushuaia todos los niveles educativos”

“Hemos sorteado todos los obstáculos, tanto económicos, financieros como de interpretación política de quienes nos cuestionaban; ya tenemos prácticamente 27 años de funcionamiento, este año cumpliremos 28 y tanto el Jardín Rosarito Vera como la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe tienen aulas completas y tenemos mucha demanda pero lamentablemente los espacios físicos no dan y tampoco los maestros pueden tener más alumnos de los que son convenientes”, dijo el presidente de la FUNDATEC.

El ingeniero Mario Ferreyra confió que la FUNDATEC tiene entre sus metas replicar el nivel inicial y el primario también en la capital fueguina, donde desde hace muchos años ya tienen establecido el secundario (CIEU). “Es un pedido que nos hacen muchas familias de Ushuaia desde hace mucho tiempo, pero tenemos problema de espacio, si bien el edificio que tenemos es para una escuela y media. Podríamos establecer una escuela primaria, pero ajustando mucho los espacios”, explicó.

Agregó que “estamos con el proyecto de construcción de un gimnasio, pero no hemos conseguido los apoyos. Ojalá que podamos. Tuvimos un conflicto con el edificio hasta que la Legislatura, por intercesión del entonces Legislador Provincial y actual Senador Nacional Pablo Daniel Blanco, quien hizo un proyecto de ley para transferir el edificio a la Universidad y eso nos ha dado seguridad para seguir insistiendo”.

Aseguró que “tenemos mejor diálogo ahora con el Gobierno provincial y con la Municipalidad de Ushuaia y seguiremos proyectando para tener el establecimiento completo y avanzar cuanto podamos para tener un jardín y una escuela primaria y replicar lo que hacemos en Río Grande, pero que sea manejado por la gente de Ushuaia de tal manera que la idiosincrasia ushuaiense sea la que guíe las actividades y los proyectos de estas futuras instituciones educativas”.