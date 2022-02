Ahora la OSEF abandonó a un niño fueguino derivado

Pía Ortiz, una vecina de la provincia dialogó con AIRE LIBRE FM sobre la situación de su hijo Benja, un niño de 5 años que fue diagnosticado con leucemia aguda y se encuentra derivado en el sanatorio Güemes. “En el transcurso de los ambulatorios, no saben cómo le agarró, a él y otro nene dieron positivo. Vienen bien con los remedios, tuvieron un día fiebre, al ser pacientes oncológicos el Covid dura más”, dijo Pía, quien además habló sobre los gastos que tienen que afrontar como familia y el abandono desde OSEF.

“La obra social no cubre el alquiler. Nosotros pagamos el alquiler 50 mil pesos con 2500 de impuesto. Ahora como hay una inflación del 14% en aumento de alquileres y se va a ir muy caro. Ahora estamos buscando un alquiler que nos quede cerca pero más barato. Nosotros lo necesitamos por seis meses. Es una locura lo que te piden. Te solicitan mes de depósito, mes de alquiler y la comisión inmobiliaria. En total nos pidieron $250.000 y ahora lo quieren aumentar a $60.000 aproximadamente, es una locura”, dijo Pía.

Sobre la situación con la Obra Social del Estado Fueguino(OSEF), la madre de Benja comentó que “ahora no me reciben los certificados oncológicos, no sé que está pasando con la obra social la verdad. Muchos no te contestan, te dan vueltas y hay muchas personas que están pasando lo mismo. Tuve que ir a buscar unas pastillas para el Covid y en la farmacia que me mandaron no tenían. Tampoco me dicen donde conseguirla. Queda comprarla y esperar un reintegro que no va a llegar, anda a reclamar que te paguen”.

“Ahora Benja tiene dos meses de quimio por vena, y luego dos semanas de terapia, y hay que ver cómo va evolucionando, si él recibe bien todo, podríamos volver y viajar cada tres meses hasta que se cumplan los dos años de tratamiento, y luego por tres años más tiene que viajar cada seis meses para controles”, explicó Pía sobre todo lo que afrontará el pequeño Benja de cara al futuro para lograr superar esta enfermedad.