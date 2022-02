Advierten sobre una estafa a ex usuarios de la tarjeta ACTUAL

A través de sus redes sociales, el abogado Alejandro Pagano Zavalia denunció que algunos ex beneficiarios reciben llamadas y mensajes intimidatorios por cobro de deudas –muchas veces inexistentes- desde el «Estudio Jurídico de un tal Dr. Páez, que representa a «Creditia Corp», un fideicomiso de Buenos Aires».

En esta línea, Pagano Zavalia indicó que, «si bien la gente suele asustarse, recomiendo no entrar en pánico. Lo principal es tomar conciencia de que esto puede no ser cierto. Uno tiene derecho a saber la composición de la deuda y por qué se la están cobrando ahora. Porque no es serio que te quieran cobrar algo por un mensaje de texto y que te amenacen con embargo antes de 72 horas».

Además, contó que «le ha sucedido a mucha gente de toda la Patagonia. Esta gente se comunica con los ex clientes y con el entorno. Ahí les avisan que están comprometidos, y si no pueden pagar, empiezan a amenazar al entorno. Esta gente ha hecho una investigación y saben, por ejemplo, cuáles son sus automotores. En muchos casos llaman a gente grande que no sabe y se asusta».

Finalmente, recordó a la población que «los deudores tienen derecho a saber la composición de la deuda, la fecha de vencimiento y los consumos. Es muy difícil conocer si es cierto o no tener deudas tan antiguas, pero lo principal es no asustarse, saber que uno tiene derechos y asesorarse».