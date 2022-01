Una joven volcó y colisionó su auto: después se hizo el hisopado y fue positivo de Covid

El siniestro vial ocurrió esta mañana sobre la calle Perón de Río Grande. Iba a realizarse un hisopado y se produjo el hecho. Después concurrió al examen médico y tuvo el resultado positivo de Covid.

Esta mañana, un vehículo particular tuvo un vuelco y luego colisionó contra un auto que se encontraba estacionado. En un video de una cámara de seguridad se puede ver el rodado, un Ford Fiesta, cuando se levanta tras chocar contra un cable de acero y vuelca.

En su cuenta de red social, la joven de 26 años que protagonizó el siniestro vial, opinó y explicó al respecto escribiendo “para los que me preguntan, estoy bien. Estaba yendo a hisoparme, me agarró un ataque de tos y se me fue el auto y no tuve tiempo de reaccionar. Para más sal, soy Covid positivo”.