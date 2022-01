Solicitan ayuda para el pequeño Augusto Rey que padece leucemia

En los últimos días, y luego de haber comenzado a presentar síntomas extraños, los padres del pequeño de un año y medio Augusto Rey Aparicio, decidieron llevarlo a una consulta con el médico.

El padre del niño, Matías Aparicio explicó que en un principio decidieron llevarlo a la clínica del Cemep luego de que comenzaran a aparecerle “pequeñas pintitas rojas (petequias) en el cuerpo, pensando que se trataba de una alergia por haber comido algo”. Agregando que “primero comenzó con fiebre, logramos bajársela y al otro día comenzó a mostrarse decaído, con mucho sueño, estaba pálido, fueron dos o tres días en que comenzó a mostrar todos estos síntomas. Eso nos llamó la atención y por eso lo llevamos a la guardia”.

Aparicio aclaró que desde la guardia del Cemep, luego de revisarlo, lo derivaron inmediatamente hacia el sector de pediatría del Hospital Regional Río Grande, quedando internado. Allí se le efectuaron diversos análisis, los que finalmente arrojaron que el pequeño padecía de ‘Debut Leucémico’.

“Nosotros lo llevamos por lo que pensábamos que era una infección o una alergia y nos salieron con esto y la verdad es que me partió en dos, porque lo que menos íbamos a pensar es que era esto”, sostuvo el padre del menor.

Ante esta situación, el niño debió ser derivado de urgencia hacia un centro de mayor complejidad a la ciudad de Buenos Aires, más precisamente al Hospital Gutiérrez.

Matías sostuvo que “es una pesadilla para nosotros todo esto, pero estamos acompañándolo en todo momento, siendo fuertes y con mucha fe de que va a salir todo bien”, agregando que “nosotros tenemos que estar bien anímicamente para transmitirle eso al nene y que él pueda recuperarse lo antes posible”, concluyó.

Campaña solidaria

Por otro lado, Matías explicó que debido a esta situación, debió dejar su trabajo y trasladarse hacia Buenos Aires junto a su familia de urgencia para iniciar el tratamiento de su hijo.

“Mi señora estaba desempleada y yo me encontraba realizando trabajos en negro, nosotros hacía un mes que llegamos a la provincia para poder lograr un mejor pasar, comenzar una nueva vida, con muchos proyectos y nos encontramos con esto”.

Aclaró que hay personas que le están brindando apoyo económico, lo que le permite por el momento, poder afrontar los gastos que ocasiona la derivación médica.

“Esto recién comienza, todavía no sabemos que medicación va a tener mi niño, los gastos de alojamiento, comida, la verdad es todo muy reciente esto”.

Allegados a la familia en la ciudad de Río Grande han organizado rifas que les permita recaudar fondos que le permita poder continuar con el tratamiento. “Yo me vine a Buenos Aires con lo puesto, no me importó nada en ese momento, solo quiero que mi hijo se recupere”, aclaró el padre.

Las rifas que han organizado familiares y allegados, cuentan con una gran cantidad de premios y para poder colaborar se pueden comunicar al teléfono 2964-500437 (Esteban Lucena).

Rifa – Bono contribución

Los interesados en adquirir el bono de la rifa, pueden hacerlo, comunicándose a través de la red social Facebook, como Augusto Aparicio (Blog Personal) o en los comercios ‘Hakuna Matata (Belgrano 1348 – 2° Piso 13.30 a 19.30hs), Viceversa Pilchería (Estrada 740 – 10 a 12.30hs y 16 a 21hs), Multirrubro Perlitas (San Martín 641 – 10 a 23hs) y en las direcciones Cedro Misionero 387 B° Punta Popper (todo el día) y sobre calle Victoria Ocampo 1021 PB A B° CGT (Todo el día).

O mediante una colaboración económica a la cuenta:

CBU: 0140105503504257445478

ALIAS: PINO.BUDIN.AURORA

Matías Leandro Aparicio

‘Debut Leucémico’

Las pequeñas manchas que aparecen sobre la piel, llamadas petequias, simulan pecas de color rojo, las cuales aparecen debido al mal funcionamiento de la médula ósea, lo que genera un crecimiento de los glóbulos blancos. Esto no permite generar la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas o defensas necesarias.

Esta situación, lleva a la persona a presentar un decaimiento generalizado.