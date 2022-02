Super Motor subasta autos y camionetas a través del sitio especializado en remates «Narvaezbid». Los precios de los vehículos arrancan desde los $266.400.

La empresa de consumo masivo ofrece once autos, en los que se destacan opciones accesibles como la Chevrolet Pick Up S10 (año 2004) y un Renault Sedan 5 Puertas Clio Mio 5P (año 2016). Sin embargo, entre las ofertas de mayor valor, se ubican un Honda Sedan 4 Ptas (año 2011) y un Volkswagen Pick Up Amarok 2.0 (año 2014).

Aquellos interesados en adquirir uno de los vehículos de Super Motor, deben ingresar a www.narvaezbid.com.ar y elegir la subasta de la empresa, que se encuentra en el sector de «Destacados del día» (en el tercer eslabón de remates, opción «por renovación de flota»).

Lista completa de vehículos de Super Motor

La subasta de Super Motor muestra visibles once vehículos en el sitio Narvaezbid. El auto más barato tiene un valor de $266.400, mientras que el más caro supera el millón de pesos.