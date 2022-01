Madre de Ushuaia: «Si yo no hago este pedido de paradero, no me entero que se la llevaron»

La mujer de Ushuaia que dio a conocer públicamente -la semana pasada- que nada sabe de su hija de 15 años desde hace meses emplazó al Juzgado de Minoridad y Familia N°2 «a que atienda las necesidades», y rogó por acción de las autoridades antes de que termine la feria el 1 de febrero, para poder saber adonde se encuentra la menor.

En una entrevista el viernes por FM Espectáculo 93.1, María Esther García había relatado que desde septiembre de 2021 no tiene noticia alguna de la joven, y que su padre se la llevó de la isla, sin más noticias. Para mayor preocupación, la mujer afirmó que la chica no contesta el teléfono, y no tiene cómo saber de su persona.

«Un día el padre de mi hija decidió llevársela sin avisar, desde el 6 de septiembre aún no responde a ningún dato. Tenemos que seguir presentándole escritos al juez, ¿hasta cúando voy a seguir pagando abogados para que me den una respuesta? Mi abogado ahora está enfermo aislado, me dicen que hay que esperar que se abra la feria, porque solo responden a emergencias», protestó García, en una nueva entrevista con el programa «El Angel de la Radio».

Tras la gran repercusión que tuvo en la comunidad su testimonio días atrás, y la inquietud de la gente, explicó que todavía no da a conocer la identidad completa de su hija C. «por temor a represalias», toda vez que está esperando que su abogado la autoriza a dar a conocer la búsqueda del paradero por las redes sociales con todos los datos.

«No tengo respuesta del juez ni de la policía tampoco, toda la gente que ha querido ayudar lamentablemente se ha tenido que retirar como amistades, porque no quieren tener problemas con el progenitor. El padre no avisó que se la llevaba, si yo no hago está búsqueda de paradero, no me entero», se lamentó García.

En este sentido, la damnificada añadió que la policía «cortó la búsqueda del paradero, porque según ellos se acercó el padre telefónicamente y les dijo que estaba en la provincia de Entre Ríos», pero que al intentar indagar por qué estaría en esa provincia con una prima mayor «ninguno responde».

«Yo llamo a todos los parientes, no contesta ninguno, y los que están allá no los conozco. Desde septiembre no me responden, y si agrego la data de los años que el juez no me responde porque siempre está esperando no sé qué cosa, claramente algo está sucediendo. Entonces esto es una tomada de pelo por parte de todos», se quejó.

«Soy una persona conocida, pero aún así no tengo soluciones. ¿Hasta dónde tengo que esperar? Mi hija no se conecta conmigo, no responde el teléfono, está bloqueado, no funciona el aparato o el número. Ella se fue el 25 de diciembre porque el padre llevó un papel a la policía diciendo que se fueron en un avión: El se volvió y ella no está en la isla. Eso es lo único que sé», expusó García.

Y concluyó: «Más alla de que mi hija sea rebelde y no quiera hablar con nadie, o esté enojada, yo no sé si le pasa algo, claramente es una persona el padre, la familia, pero nadie responde algo. No quiero dar a conocer el nombre de mi hija por represalias, no me animo a darlo. Pero conociéndome a mí, hay muchas personas que saben quien es mi hija».