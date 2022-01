Madre de Ushuaia busca desesperadamente a su hija de 15 años

Una situación verdaderamente angustiante es la afirma le toca atravesar a una madre residente en la ciudad de Ushuaia, quien asegura no tener noticia alguna de su hija menor adolescente desde hace meses, por lo que clamó a la justicia y la comunidad por ayuda para poder dar con ella.

«Ella se fue de la casa en septiembre a vivir con su papá, y a partir de esa fecha no tengo contacto. El padre no me permite verla y la familia ya prácticamente está preocupada y no quiere meterse en esta situación delicada, el 25 de diciembre parece que viajó a Buenos Aires», contó María Esther García al programa «El Angel de la Radio» por FM Espectáculo.

La vecina aclaró que «no quiere dar nombres ni datos, porque es así», pero que de todos modos decidió hacer pública la situación que atraviesa, y explicó que nunca convivió con el padre de su hija, dado que tras su nacimiento «siempre estuvimos separados».

«Quiero que la gente me ayude, tiene 15 años y autorización de viaje, se fue de vacaciones con su papá, él volvió a la isla y ahora ella está en otra provincia, no sabemos su paradero y con quien está. No habla con la familia, con las hermanas, primos ni tíos, y no tengo respuestas de ninguna institución del Estado», se lamentó María Esther.

En este marco desesperante, la mujer contó que se acaba de enterar a través de las instituciones que están haciendo la búsqueda que el padre presentó datos de un viaje el día de navidad, que tiene un retorno para fines de febrero, «pero no dice bien exactamente desde dónde, qué día y a qué hora».

«Tampoco dice exactamente en qué lugar de Entre Ríos se encuentra, cuando toda la familia se encuentra en la isla. Pido ayuda a la comunidad y las instituciones, más allá de que una adolescente esté en un momento difícil, considero que las instituciones educativas, policiales y la sociedad en general siempre tienen que colaborar en estas situaciones, donde las mujeres nos sentimos realmente atrapadas sin solución», amplió.

«Estoy pasando un poco de angustia, mi temor es que es una menor de edad, que está lejos de la familia, que no se comunica ni con la familia, amigos ni las primas. Entonces me cuesta aceptar esta situación y no sé como sobrellevarla, le pido a la justicia que colabore en esta feria hasta febrero, la policía. Soy una profesional que atiende niños y adolescentes, y sabe que estas cosas pueden suceder y no siempre hay que esperar que esta sea nefasta para llevar adelante una toma de decisiones«, dijo María Esther, a la espera de ayuda para poder dar con su hija.