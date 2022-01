Los hermanitos fueguinos desaparecidos estarían en Puerto Santa Cruz

María Claudia Lobadino, es la abuela de dos niños (M y P, de 6 y 9 años) que estaban en Rio Grande con una familia sustituta, luego de una problemática situación familiar. La familia se habría trasladado a otra ciudad en la provincia de Santa Cruz y desde ese momento han perdido el contacto con los pequeños. A través de diferentes reclamos y denuncias espera la actuación de la justicia.

La mujer que busca incansablemente a sus nietos desaparecidos dio una entrevista a UVC, canal de la localidad de Puerto San Julián.

Lobadino señaló que desconoce cómo salieron sus nietos de la provincia de Tierra del Fuego: “No tiene explicación porque una familia sustituta no puede llevarse a los niños judicializados en Ushuaia a vivir a otro lugar, yo me entero que los nenes no estaban los primeros días de mayo (2021)” y a partir de ese momento “voy al Juzgado y me dicen que los chicos salieron de vacaciones como todos los años con la familia sustituta con fecha de salida y fecha de regreso y hasta el día de hoy yo no sé dónde están mis nietos”, aseguró. Agregó que no solo ella como abuela desconoce el paradero sino que también la madre que se encuentra en Buenos Aires y el padre que está en Ushuaia.

La abuela realizó la denuncia ante el número de atención para víctimas de trata de personas.

Lobadino expresó que su mayor preocupación se debe a que los niños solían vacacionar en Piedra Buena, en la casa del hermano de un miembro de la familia sustituta que está procesado por abuso a menores. Se refiere al caso del pastor evangélico Rubén Domínguez denunciado por abuso sexual a una joven perteneciente a la comunidad de la Iglesia Evangélica Bet-El que convivía con él y su esposa. El pastor fue detenido en diciembre.

La abuela comentó que su hija, la madre de los niños, tuvo un problema que generó que los niños sean retirados del hogar y que justamente en ese momento falleció su hijo de 23 años (tío de los niños) y que su situación personal no le permitió hacerse cargo de los niños en lo inmediato, asumiendo que la permanencia de sus nietos en la familia sustituta era por un corto tiempo.

No obstante los padres hace cuatro años que no tienen contacto con los niños y ella como abuela no ha podido verlos desde 2018 cuando suspendieron sus visitas porque -según cuenta- los niños se querían ir con ella.

María Claudia asegura que no recibe ninguna respuesta por parte de la Justicia, solo se han generado actuaciones por parte de la Justicia Federal por la denuncia de trata de personas.

A pesar de la falta de respuesta de los organos oficiales fueguimos, de acuerdo a la información que recibió los niños estarían residiendo en la localidad de Puerto Santa Cruz.

«Lo que entero es gracias a un fiscal federal, cuando debería ser del Juzgado de Menores», se quejó, «son mercaderes de niños».

Por otra parte la abuela dio como dato que pertenecen a una iglesia.

«Los niños tienen derecho a ver a su familia, a no desarraigarlos y yo como abuela tengo derecho a ver a mis nietos, yo no tengo ninguna causa ni nada que me impida que los vea».

«No voy a parar hasta que los encuentre», concluyó.