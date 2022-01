Impugnaron las elecciones en AOT de Tierra del Fuego

Trabajadores textiles se acercaron a la sede de la AOT en Río Grande para presentar dos notas, una pidiendo la anulación del llamado a elecciones y otra con la nómina de los precandidatos a disputar las elecciones internas en caso de que no prospere el pedido de impugnación de los comicios. “Vamos a pedir la impugnación hasta que estén todos los compañeros que están de vacaciones porque también tienen el derecho de presentar listas”, dijo Arce.

Trabajadores del gremio textil de Tierra del Fuego se acercaron a la sede de la Asociación Obrera Textil (AOT) en Río Grande para presentar dos notas, una pidiendo la anulación del llamado a elecciones y otra con la nómina de los precandidatos a disputar las elecciones internas en caso de que no prospere el pedido de impugnación de los comicios. Oscar Omar Arce, quien actualmente integra la Comisión Directiva de la AOT Delegación Tierra del Fuego explicó que, “la fecha de final de mandato es el 22 de febrero próximo, cuando hay que elegir a las nuevas autoridades del gremio.

Se había quedado de acuerdo con varios integrantes de Comisión Interna de cada fábrica, que las elecciones se iban a poner en una fecha que no coincidiera con el período vacacional porque hay varios compañeros que también tienen derecho a presentar lista y están de vacaciones”, y agregó, “en mi caso en particular, el pasado 24 de diciembre me detectaron COVID positivo y estuve aislado hasta el 3 de enero, al día siguiente, el 4, me hago un hisopado y me da negativo y entonces me dirijo al gremio y me encuentro con la convocatoria a elecciones puesta en la sede y que cualquier apoderado de lista, solo tenía tiempo hasta las 18 horas del 6 de enero, hora y fecha límite para presentar lista. Nos presentamos con unos compañeros a las 16 horas, que es el horario que la Junta Electoral decidió comenzar a recibir listas hasta las 18 horas. Nosotros presentamos las notas a las 16:55 horas, presentando la lista, y pidiendo el número de lista”.

Pedido de impugnación Arce aseguró que, “vamos a pedir la impugnación de las elecciones hasta que estén todos los compañeros que están de vacaciones porque también tienen el derecho de presentar listas porque si no van a quedar los que actualmente conducen el gremio, incluida mi persona en carácter de integrante de la Comisión. Cuando hubo aquél problema, el de la usurpación del gremio, nos comprometimos a que las elecciones se iban a hacer como dice la ley, por eso pedimos que se hagan las elecciones como dice la ley. Nosotros presentamos una lista por eso vinimos con el apoderado”. Agregó para finalizar que, “presentamos una lista nueva para cumplir con los requisitos legales para que vean que hay otra lista, pero asimismo pedimos que se respeten los tiempos que están en la convocatoria”.

