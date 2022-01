Escala salarial para empleados de comercio 2022

Los empleados de comercio, englobados bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), comienzan a cobrar a partir de este mes de diciembre de 2021 el último de los aumentos salariales pautados para el año. Con esta suba, la escala salarial empleados de comercio acumula un incremento anual del 42 por ciento.

Evolución salarial del sector

Con el último incremento de la escala salarial empleados de comercio, al que se sumarán luego los planificados hasta 2022, la misma tuvo una actualización que fue analizada por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES).

Allí se estima que, mientras las últimas proyecciones calculan una inflación interanual del 48,3% para el mes de diciembre, los acuerdos paritarios alcanzados hasta principios de agosto determinarían un incremento de los salarios de 42,7 por ciento.

Cómo quedan las escalas hasta 2022

En este escenario, y de acuerdo a los ajustes de la FAECyS para la escala salarial empleados de comercio, entre agosto 2021 y abril 2022 el cronograma queda de la siguiente forma, considerando el pago de una suma no remunerativa del 32% en cuatro tramos y la revisión salarial del adicional de $4.000 en agosto y un 9% adicional en noviembre.

Así, escala salarial empleados de comercio y el cronograma de aumentos queda de la siguiente manera:

Mayo 2021: 8%

Agosto 2021: $4.000

Septiembre 2021: 8%

Noviembre 2021: 9%

Enero 2022: 8%

Febrero 2022: 8%

Con la suba del 9% de noviembre, la escala salarial empleados de comercio para las distintas categorías de empleados de comercio es:

«Maestranza A» es de $56.616,01, más los adicionales no remunerativos de mayo, septiembre y noviembre ($4.529,28, $4.529,28 y $5.095,44), lo que da un total de $70.770 con la escala salarial empleados de comercio.

es de $56.616,01, más los adicionales no remunerativos de mayo, septiembre y noviembre ($4.529,28, $4.529,28 y $5.095,44), En el caso del «Personal Auxiliar A», el salario inicial es de $57.436,15, se suman los ingresos no remunerativos anteriores ($4.594,89; 4.594,89 y $5.169,25), para un sueldo final de $71.795,18. El mismo monto le correspondería a un «Vendedor», según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

el salario inicial es de $57.436,15, se suman los ingresos no remunerativos anteriores ($4.594,89; 4.594,89 y $5.169,25), para un sueldo final de El mismo monto le correspondería a un «Vendedor», según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio. En tanto que un «Administrativo A» , cobra de básico en septiembre $57.231,12, más los últimos tres no remunerativos ($4.578,49; 4.578,49 y $5.150,80), es decir $71.538,90 en la nueva escala salarial empleados de comercio .

, cobra de básico en septiembre $57.231,12, más los últimos tres no remunerativos ($4.578,49; 4.578,49 y $5.150,80), es decir Un «Auxiliar especializado», que recién se inicia debería cobrar $57.928,60 de básico, $4.634,29 no remunerativo de mayo; $4.634,29 de septiembre; y $5.213,57, de noviembre, para alcanzar un total de $72.410,75 a partir de la nueva escala salarial empleados de comercio .

que recién se inicia debería cobrar $57.928,60 de básico, $4.634,29 no remunerativo de mayo; $4.634,29 de septiembre; y $5.213,57, de noviembre, para alcanzar un total de . La categoría «Cajero» recibirá un sueldo inicial de $57.436,15, más las sumas no remunerativas acordadas de $4.594,89; $4.594,89 y $5.169,25; o un salario total de $71.795,18, conforme a la nueva escala salarial empleados de comercio.

Bono de fin de año: confirmado

De cara a fin de año, el Sindicato de Empleados de Comercio notificó a las empresas correspondientes el pago de un bono de fin de año, una suma extra en concepto de gratificación por las fiestas en los supermercados, los mayoristas y las grandes tiendas de la actividad, sumado a la escala salarial empleados de comercio actualizada.

Desde el sindicato conducido por Armando Cavalieri explicaron que buscan que la gratificación se actualice al menos un 50% a tono con los números de la inflación, que arrojaría un monto de $12.000 sumado a la escala salarial empleados de comercio.

No remunerativos

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) suscribieron un acuerdo complementario al celebrado en abril pasado para la paritaria 2021 de la actividad mercantil (CCT 130/75) para retocar la escala salarial empleados de comercio.

Esto significó que con la renegociación, el incremento total de las paritarias llega al 42% en la escala salarial empleados de comercio. Para eso, las partes pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa, de $4.000.

Este aumento se abonó en forma de asignación no remunerativa a partir de noviembre de 2021. En enero de 2022, se incorporará a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal de la escala salarial empleados de comercio.

Es importante destacar que el incremento acordado para la escala salarial empleados de comercio no tiene impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantenga su condición de no remunerativo y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación.

Por otro lado, este acuerdo de la escala salarial empleados de comercio complementario a las paritarias firmadas en abril tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022; al tiempo, que las partes involucradas se comprometieron a reunirse en enero del año próximo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Segùn la Faecys, que había acordado las paritarias con las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, el incremento salarial, que va desde abril de 2021 a marzo de 2022, tendrá un aumento del 32% en cuatro tramos.

En otras palabras, los salarios básicos de convenio de la escala salarial empleados de comercio pasarán a ser de $ 74.733, más los adicionales correspondientes; al tiempo que se estableció una revisión inflacionaria en enero de 2022, y fijaron un aporte extraordinario por trabajador de $300 a cargo de los empleadores con destino a Osecac.