“Es vergonzoso cómo los empresarios liquidaron el aguinaldo a sus vigiladores”

“El gremio se constituyó a nivel provincial hace muy poco, ya que comenzamos a operar como tal el 2 de diciembre de 2021. La verdad es que durante muchos años, cuando pertenecíamos al gremio madre, la UPSRA, Unión Personal de Seguridad de la Republica Argentina, salíamos de una intervención para entrar en otra. Ante semejante panorama los empresarios lamentablemente se aprovechaban de la situación porque veían que se trataba de un gremio en constante conflicto”.

Cardozo continuó explicando que “debido a esta situación nació la idea de armar un gremio de la seguridad a nivel provincial. Hicimos todas las presentaciones como corresponde y hoy somos un sindicato constituido con todas las de la ley, aunque lógicamente por su carácter de provincial, solo podemos operar en Tierra del Fuego aunque seguimos bajo el convenio 507/07”.

La secretaria general destacó asimismo que “si bien en la pandemia tenemos que reconocer que gracias a Dios al menos no hubo despidos ni problemas con los pagos de los sueldos y las empresas mantuvieron sus planteles de vigiladores, no es menos cierto que no están cumpliendo en otros aspectos como por ejemplo la liquidación de las horas, en algunos casos al 50% y al 100%. Y aunque no desconocemos que están pagando en término no se puede dejar de decir que es vergonzoso cómo liquidaron el aguinaldo. El nuestro es un sector muy castigado económicamente y ese proceder empresarial, agrava las cosas. Es un desastre. Parece que no tuvieran en cuenta que la economía de la familia del vigilador impacta directamente en su ánimo”.

En referencia a las acciones que el nuevo sindicato está llevando adelante, la entrevistada informó que “me alegra anunciar que estamos trabajando fuértemente a nivel nacional para conseguir que los salarios se liquiden en base a la zona insular y no como es ahora, con el 20% por zona fría. Nos equiparan con la provincia de Neuquén, y obviamente que no es lo mismo la temperatura ni las características de esa provincia con las de la nuestra. También estamos gestionando ante las empresas para que le cambien el uniforme a sus vigiladores dado que la ropa que los muchachos y las chicas de acá están usando es de verano y no se adecúa a la zona porque pasan realmente mucho frío. Por otro lado estamos tramitando el aumento del monto que se paga en concepto de viáticos porque hoy no alcanza para nada. ¿Es necesario explicar que acá vivimos en una provincia turística en donde los precios son para turistas y no para residentes?. Creo que no. Y también nos hemos reunido con autoridades del Gobierno para tratar el tema de la vivienda, ya que el 70% del sector de la seguridad privada alquila”.

Catalina Cardozo consignó con entusiasmo que “nuestra expectativa es grande al igual que la esperanza porque siendo un sindicato provincial trabajamos por y para nosotros, sin tener que estar esperando como hasta ahora ocurría, que desde el gremio central en Buenos Aires nos atiendan, nos escuchen o den una respuesta. Es muy grato también contar con un espacio radial en Radio Capital, que se difunde en todo el país los días miércoles, porque allí y en mi carácter de secretaria general del sindicato de vigiladores fueguinos hago conocer nuestra realidad. Antes lo que nos pasaba es que todo quedaba encerrado dentro de los límites de la provincia, pero ahora eso cambió como cambió también que debamos siempre estar esperando o dependiendo del centralismo porteño, al igual que les pasa a otras provincias del interior. El hecho de que formemos parte de una comisión nacional junto a otros sindicatos provinciales, nos visibiliza y otorga un mayor peso. ¡Y en tiempos de paritarias vamos a viajar sí a Buenos Aires para tocar bombo, llevar pancartas y hacer todo lo necesario para que se note que Tierra del Fuego está presente!”.

Por último, la referente sindical le advirtió a los responsables de las empresas de seguridad de la provincia: “El servicio de seguridad es un trabajo digno como cualquier otro y merece ser respetado. Los trabajadores merecen tener un sueldo como corresponde y no ir al cajero y salir con la cabeza gacha porque después de pagar el alquiler y las cuentas, no les queda ni un centavo en el bolsillo. Tienen que saber que desde el sindicato siempre vamos a estar al lado de los compañeros, en toda circunstancia. Esperamos que los empresarios nos respeten y si no lo hacen, que lo reconsideren porque nos van a tener en el Ministerio de Trabajo haciendo denuncias todas las veces que sean necesarias…”.