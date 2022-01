CAISA: «A partir de hoy ya no atendemos con OSEF y hemos planeado rescindir el convenio», dijo Basconsuelo

Además, Basconsuelo aseguró que «no es solo el dinero, son cuestiones administrativas, de auditoría, de destrato. No contestan el teléfono y es muy raro que respondan el WhatsApp. Uno crea vínculos con el paciente, pero esto se vuelve insostenible. A nosotros nadie nos atiende, cada tanto levantan el teléfono y nos dicen ‘ya les vamos a pagar’, antes se atrasaban una o dos semanas. Pero ahora llegamos a un punto extremo, porque desde la obra social no hay acciones contundentes claras».

Asimismo, precisó que el 60% o 70% de las consultas que atienden pertenecen a afiliados de OSEF, pero que «aun así esto no es significativo, porque no nos pagan. Algo que no nos pasa con otras obras sociales, que tardan 60 días como mucho».

«Imaginemos cualquier persona en relación de dependencia que no haya cobrado desde julio del año pasado. Se atienden desde bebés hasta adultos mayores, se dan tratamientos ambulatorios, somos 15 profesionales que sosteníamos esto porque nos interesaba trabajar con la obra social. Llega un punto en el que uno empieza a pensar qué le conviene más. Y la verdad es que preferimos hacer las consultas y que el afiliado se ocupe del reclamo para el reintegro», agregó.

El médico contó que los precios para la atención en el CAISA rondan entre «entre mil y mil quinientos pesos. Nosotros brindamos tratamientos que suelen ser prolongados y semanales. Ese es el precio que tendremos. En febrero generalmente nos volvemos a reunir y fijamos honorarios, pero no valdrá mucho más».

Finalmente sostuvo que «los y las afiliadas siempre han sido muy comprensivos, lo pueden entender porque esto les pasa en todos lados con relación a OSEF. Les pedimos disculpas, pero entienden que es insostenible no cobrar los honorarios por 6 meses».