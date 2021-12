Vecina de Río Grande será operada y necesita ayuda

Mónica Díaz es una mujer de 57 años que vive en esta ciudad de Río Grande y en la noche de este sábado ya era derivada para la ciudad de Buenos Aires donde deberá ser operada por cuarta vez de un cáncer de mamas que le descubrieron en el año 2019 y del que no logra recuperarse de manera completa.

“Esta noche estoy derivada a Buenos Aires, porque llevo cuatro años con cáncer. Me operaron el 6 de septiembre y ya voy por la tercera operación. En septiembre me operaron y rápidamente me volvió a salir el tumor y ahora voy derivada porque me van hacer el estudio para ver si tengo metástasis. Me tienen que volver a operar para sacarme el tumor”, comentó Mónica en diálogo con la prensa.

Al no tener Obra Social la mujer dijo que “lo único que cobro es un Red-Sol. Ahora estoy derivada gracias a Acción Social del Hospital Regional de Río Grande que me cubre el hotel y la comida”. Por otra parte, la vecina dijo que “la secretaria del Gobernador me confirmo que me van ayudar con los trasladados. Yo no me puedo movilizar sola porque tengo mucho dolor en mi brazo desde que me volvió a salir el tumor”.

“Yo hice el pedido para que mi hijo me acompañara en el viaje, pero recién el 27 de diciembre lo van a poder derivar a mi hijo para que yo este con él. Si me llegan a operar o hago las de radio, yo no puedo estar sola”.

En su estado, Mónica no dudó en agradecer a sus amigos quienes han organizado una choripaneada para ayudarla en solventar gastos del viaje. La venta se llevó adelante en la jornada de este sábado y continuará este domingo 19 en la puerta de la Escuela 44 de la margen sur, a partir de las 10.30 y continuará hasta las 18:00.

Por último, Mónica dejo su CBU para los que quieran colaborar:

Díaz Graciela Mónica

Cuenta: Caja de Ahorro Especial S/I Nro: 0001222756-00

CBU: 2680033411000012227563