Un perro atacó a un inspector de tránsito en Tolhuin

Rubén es inspector de tránsito en Tolhuin, y el lunes de regreso a su hogar fue atacado por un perro sobre calle Oliva. En diálogo con AIRE LIBRE FM, señaló que este era un perro pitbull y que “nunca lo vi en la calle”. Dos personas que iban en un automóvil frenaron y ahuyentaron al animal, que ante el llamado de su dueña ingresó al hogar. “Los muchachos me llevaron para que me asistan y nadie se comunicó conmigo”, dijo respecto a los dueños del perro.

“Vino por atrás, me atacó y me tiró al piso. Intenté sacarlo, se hace para atrás y rompió el pantalón. Dos muchachos llegaron en un auto y lo ahuyentaron. La dueña lo llaman y lo hacen entrar a la casa. No se acercó nadie. Los muchachos me llevaron para que me atiendan”, dijo y agregó que “imaginate si venía un nene, se lo come”.

Y detalló que “los colmillos entraron y lo complicado es que uno que tiene diabetes puede tener infecciones y por eso ahora voy a tener que hacer revisiones”.

“Cuando voy caminando ida y vuelta, nunca lo vi a ese perro a veces uno ve perros, pero a este nunca lo vi y no me dio tiempo ni para correr porque estaban los alambrados. No me dio tiempo para disparar”, cerró.