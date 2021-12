Carlos Mallo fue denunciado en 2017 del abuso sexual de un menor de edad, el cual era hijo de su pareja, mujer que años atrás se quitó la vida.

El padre biológico del niño radicó la denuncia en su contra por que el menor tenía diversas problemas, apuntando contra este hombre.

El trámite de la causa fue excesivamente largo, ya que recién el mes pasado el juez de instrucción 1, el Dr. Daniel Cesari, le tomó indagatoria, en un proceso que se vio empañado con el escrache que Mallo sufrió en la propia mesa de entrada del juzgado, generándose incluso allí un enfrentamiento verbal entre el abogado Francisco Giménez y las manifestantes.

Además de esto, Mallo ya había tenido este año diversos escraches en su domicilio de Chacra II y una serie de episodios tras los cuales hoy por sus redes sociales decidió romper el silencio mostrando dos elementos que lo eximirían de responsabilidad en el hecho.

Mallo en su posteo dio cuenta del informa psicológico en el que una perito del Poder Judicial, la Lic. Rullan, determina que no hay indicios de abuso sexual en el menor, y por otra parte otro informe pericial sobre el mismo imputado que “no encuentra rasgos psicopáticos, perversos o impulsivos”.

Ante ello Mallo aseguró que ahora aguarda la resolución del juez de instrucción que entiende en la causa, señalando que “la mentira puede durar un tiempo pero jamás sostenerse en el tiempo. Con la mentira de abuso podes conseguir apoyos económicos, trabajos, hasta una casa, pero todo algún día se paga. No quiero el pedido de disculpas de nadie muchas veces pedí a cada una de la organización que paren con el apoyo a este tipo , que respeten que tengo un hijo de 12 años y solo se me rieron que me la aguante, que paren con los escraches de mi taller y jamás lo hicieron”, reseñó.

“Voy a utilizar todos mis derechos que me da la justicia al haber sido difamado de esta manera impune, los daños y perjuicios que me generaron, de haberme insultado y a mi abogado también en mi testimonial a la entrada del juzgado diciéndome de todo y se quiénes son una por una”, dijo apuntando a la agrupación de Pañuelos Amarillos.