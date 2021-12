Trabajadoras y trabajadores del vestido y textiles reclaman las mismas condiciones

En diálogo con el programa radial “Desde las Bases”, se refirió a esa reunión con el funcionario nacional que se concretó el pasado 3 de noviembre, mencionando que allí se les dijo “que se iba a ir citando a los representantes de las empresas, para poder comunicarles lo que ellos pretenden de ahora en más. Pero hasta esta fecha, la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta y hemos hablado con los representantes de las empresas y de los 11 CUIT que pertenecen a Tierra del Fuego solamente han citado a una, pero tampoco fue por esta convocatoria sino porque había una reunión ya pautada de antemano”, advirtió la representante de los trabajadores y las trabajadoras de la industria del vestido.

En el mismo sentido manifestó que “el tiempo se acorta y no tenemos certeza de nada, con respecto a lo que fuimos a plantear”. Así las cosas, señaló que se sienten como “trabajadores de segunda” y luego indicó que “nosotros, como trabajadores, obviamente felices de que el resto de los compañeros que pertenecen a la industria hoy por hoy se sientan seguros y tengan previsibilidad de 15 años más en el trabajo. Nos parece bien, pero nosotros al estar en este sector que no está contemplado –porque bien lo dice el Decreto 727 que entraríamos en una forma plurianual que todavía no se define- nuestro futuro en incierto, no tenemos certeza y sabemos que una familia necesita pisar pasos firmes para poder proyectarse, para poder manejar la economía del hogar y esta situación la verdad es que nos angustia, así nos sentimos”, remarcó la trabajadora.

La representante del SOIVA, al ser consultada sobre la información que da cuenta de inversiones y proyección de desarrollo de las empresas del vestido -con acompañamiento estatal- en el parque industrial de Lujan en Provincia de Buenos Aires, no descartó que ambas situaciones tengan alguna relación. Al respecto indicó que “a las claras se ve por dónde está poniendo sus fichas el Gobierno nacional, entonces nosotros –más allá del lugar dónde nos ubicamos- la provincia de Tierra del Fuego es un lugar privilegiado por la zona limítrofe, es sacrificado, acá se hace patria por el hecho de estar, nuestro corazón palpita por Malvinas. Entonces, como trabajadores que somos, amamos este terruño y queremos seguir trabajando acá. Por eso el Gobierno nacional tendría que poner oído y solucionar, lo más pronto posible este tema, para dar certeza a más de 1200 familias”, expresó Marcela Cárdenas.

Finalmente señaló que defienden “con uñas y dientes lo que hacemos dentro de cada planta, porque una vez que ingresa el rollo pasa por diversos puntos”, señaló al relatar todos los pasos de la elaboración de los productos que salen de las fábricas fueguinas. Aseguró que son “innumerables puestos de trabajo, donde los productos se elaboran con nuestras manos”. Para concluir se refirió a la necesidad de “reclamar en conjunto, unirnos con las empresas, porque lo que queremos es ser escuchados y ser atendidos para que esa previsibilidad se dé y que tengamos los 15 años, como se dio a todas las industrias en Tierra del Fuego y en las mismas condiciones”, concluyó al dirigente del SOIVA.