Reabrió el paso fronterizo «Monte Aymond» y desde Chile aclararon que no funcionarán sus colectivos interurbanos

«Bueno en realidad no sé qué apertura de fronteras habrá porque en realidad yo estoy completamente colgado porque en realidad, por lo que he escuchado en las noticias y nada más, porque no ha habido una información oficial que a nosotros nos diga ‘miren ustedes vana funcionar de tal manera, van a tener un cupo de tanta cantidad de gente que van a poder llevar, que esté reservado para uno porque en estos momentos dijeron 200 personas para acá, para allá, o puros vehículos particulares, no tengo idea, nadie me ha informado nada, llevo dos años parado y aquí estamos», dijo Juan Carlos Barría, propietario de Buses Barría Ghisoni.

Desde Salud hicieron una aclaratoria acerca de esta apertura que se realizará del paso fronterizo Integración Austral. la cual en dirección Chile-Argentina serán solo 200 cupos y en ese sentido no habría cabida para los buses interurbanos en esta primera etapa.

«En el caso de las personas que vayan hacia la república de Argentina, recordar que desde el primero de diciembre no hay ninguna exigencia para poder salir del país, pero para poder ingresar a Argentina deberán presentar una PCR de 72 horas, un documento que demuestre que han completado su proceso de vacunación y un seguro que cubra gastos covid que pueda tener la persona en Argentina», dijo el seremi de Salud (S), Eduardo Castillo.

El horario de funcionamiento del paso fronterizo de Monte Aymond es de 10 a 16 horas, así que por ahora el tránsito de buses de pasajeros tendrá que esperar. Eso si, se pide dar prioridad a quienes tengan familia al otro lado del alambre.