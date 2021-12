Puente: “Voy a insistir hasta el último día de mi mandato”

En el marco de la inauguración de la puesta en valor de la Estafeta Postal de la Margen Sur, el intendente Martín Perez se refirió a lo acontecido en la cámara Baja del Congreso de la Nación, respecto del Presupuesto Nacional y su impacto en las obras proyectadas para Río Grande.

El mandatario comunal se mostró preocupado por la decisión que tomó la oposición al considerar que dejar al Gobierno de la nación sin la herramienta del presupuesto nacional “es grave”. En este contexto, lamentó que “haya habido una actitud mezquina por parte de la oposición de no acompañar un proyecto de presupuesto nacional” y consideró que es una gran necesidad que tiene la Argentina. Recordó que “el Gobierno de la nación ha tenido que enfrentar una situación caótica en términos de deuda y debió hacerse cargo de un endeudamiento adquirido por la gestión anterior, como nunca se había dado con el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que uno esperaba que la oposición tuviera la madurez suficiente como para acompañar una herramienta tan importante”.

Sin embargo y a pesar que el presupuesto nacional no fue aprobado, el Jefe comunal analizó el impacto en algunas obras para Río Grande, que habían sido incorporadas en esa proyección presupuestaria. “Hay una cuestión que es muy importante y es que ha habido una decisión política por parte del Gobierno nacional de incorporar la obra de un nuevo puente sobre el río Grande y eso significa que vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando en el proyecto de un nuevo puente que una la Margen Sur con la zona norte de la ciudad de Río Grande a pesar de que la herramienta presupuestaria nacional no esté aprobada. Nosotros vamos a insistir con el área de Obras Públicas de Nación para ver si podemos avanzar con los convenios y finalmente poder comenzar con la obra que es prioritaria para nuestra gestión. Yo les digo a los riograndenses que voy a insistir hasta el último día de mi mandato para que esta obra comience y para que se realice porque es una necesidad de los vecinos de toda la zona sur de la ciudad, que incluye al casco histórico. Es una obra que requiere del esfuerzo de todos así que seguiré trabajando todos los días para que sea una realidad”.

Según el intendente Martín Perez, amén de lo ocurrido en el Congreso Nacional, la esperanza es que, en 2022, la obra comience con los primeros pasos. “Es la idea que tenemos para el año venidero y es para lo que vamos a trabajar ya que es la obra más importante de la ciudad y la que más necesitan los vecinos”. Además, “esta obra va a permitir agilizar el tránsito, tanto de los vecinos como de las unidades de emergencias, evitar trastornos cotidianos y también tiene que ver con poner en valor la zona sur de la ciudad que tiene una gran infraestructura y un gran desarrollo”.

Revés en el Congreso nacional

Lo ocurrido en el Congreso nacional “me pareció un episodio grave en el plano político y me preocupa. La animosidad que hubo por parte de la oposición de dejar sin herramienta presupuestaria al Gobierno de la nación me parece que es grave y eso lo tienen que evaluar los argentinos y ver la manera en que se ha manejado la oposición en este caso. Más allá de eso me parece que en términos de obra es un traspié y nos va a permitir a nosotros, luego de su incorporación en la planilla del presupuesto nacional, poder insistir para que esta obra comience”.

El Intendente de Río Grande se esperanzó a que cuando el Congreso de la nación trate y apruebe un nuevo proyecto de presupuesto nacional “esta obra esté incorporada pero con avances”. Sobre este punto adelantó que, “la idea es que en el periodo 2022 se pueda avanzar con los convenios y comenzar con los inicios de obras, tal como ya lo había asegurado el ministro (Gabriel) Katopodis cuando estuvo acá. De todas maneras, si eso se logra, el año que viene se podrá trabajar un Presupuesto nacional para fortalecer la obra”.

Señaló que “acá hay una realidad que es la decisión del Gobierno de la nación de incorporar en el presupuesto la obra de un nuevo puente sobre el río Grande y hay una decisión política muy firme para lograr que esa obra comience, se haga y que se realice”.

Por último aseguró que respecto de los anuncios, “hemos sido muy criteriosos y muy cautos. Le hemos adelantado a los vecinos que estábamos trabajando con nuestros diputados y senadores nacionales para incorporar la obra en el Presupuesto nacional y, por primera vez en la historia, lo logramos por lo tanto continuaremos con el mismo criterio y la misma responsabilidad planteando la necesidad de esta obra ante el Gobierno de la nación”.