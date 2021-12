Polémica por la licitación por los residuos en Ushuaia

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, fue crítico de la mora del Ejecutivo en la elaboración de un pliego de licitación acorde a las necesidades de la ciudad en materia de recolección de residuos y servicio de barrido y limpieza, dado que las nuevas urbanizaciones no se encuentran cubiertas.

El año pasado, en función de la pandemia, el contrato que vencía fue prorrogado y el concejal había pedido “que se hiciera por 12 meses, pero se hizo por 6 y está venciendo en diciembre el servicio de barrido y limpieza. Lo que es recolección de residuos urbanos y relleno sanitario venció el mes pasado y se prorrogó en la última sesión hasta el 30 de junio de 2022”, informó, dado que ni en 2020 ni en 2021 hubo tiempo en el Ejecutivo para armar un nuevo pliego.

“Lo que esperamos con esto es que se llame a licitación antes de esa fecha porque es un contrato vencido, que está obsoleto, faltan recorridos dentro de ese contrato y esperamos que en la próxima licitación contemple barrios como Andorra, Barrancas del Pipo, la urbanización San Martín, Alakalufes II, Ecológico, el Escondido, toda la zona nueva del Pipo e incluso la entrada a la ciudad, donde hay un barrio en el antiguo cementerio de los perros”, detalló.

“Hay que incorporar todos estos nuevos sectores dentro del recorrido y estamos expectantes de que se convoque a la nueva licitación, para que se puedan presentar todas las empresas existentes y también la UISE, porque es una forma de municipalizar el servicio. Nosotros prorrogamos el contrato actual de recolección de residuos sólidos urbanos, que incluye el relleno sanitario, y el 15 de diciembre tenemos que prorrogar la otra parte del contrato, que es barrido y limpieza. Vamos a unificar los dos contratos y las dos prestaciones, para que se licite antes del 30 de junio”, precisó.

Insistió en que “la nueva licitación tiene que contemplar todos estos barrios nuevos. Si bien la municipalidad ha contratado otras empresas y ha extendido el servicio a algunos sectores, se ponen contenedores o volquetes en algunas zonas pero no es la recolección domiciliaria. Nosotros buscamos que en la nueva licitación se incluya el recorrido con recolección domiciliaria en cada uno de los hogares”.

Maquinaria insuficiente

El concejal cuestionó la poca inversión y falta de exigencias a la empresa de un servicio acorde a lo que está erogando el municipio anualmente. “Actualmente la empresa tiene ocho camiones de recolección de residuos en funcionamiento y creo que debería tener el doble. No puede ser que tengamos la misma cantidad de camiones de hace 15 años atrás, y algo está mal en esto. Por eso siempre estamos con el problema de que no se hace la recolección de residuos como corresponde”, sostuvo.

“En la nueva licitación tiene que estar estipulada una mayor cantidad de camiones, por eso apelamos a la licitación, y no a seguir prorrogando el contrato, porque el contrato se prorroga por una cuestión lógica: con contrato vencido nos quedaríamos sin servicio. Es el contrato más grande que tiene la ciudad y actualmente se pagan 870 millones anualmente a la empresa Agrotécnica Fueguina por el servicio de recolección de residuos y de barrido y limpieza. Para el año próximo se estiman 1.300 millones de pesos por el mismo servicio, así que es el contrato más grande y queremos que se licite de una vez por todas. Ya lo reclamamos el año pasado y, cuando empezamos con las reuniones, surgió la pandemia, pero hay que hacer una nueva licitación para incluir todos los sectores de la ciudad. La prórroga es a los efectos de que la ciudad no se quede sin servicio solamente”, aclaró.

De parte del Concejo no se puede avanzar porque “el pliego de licitación lo tiene que elaborar la Municipalidad y todavía no llegó nada al Concejo Deliberante. Según dijo el Secretario de Medio Ambiente estarían trabajando en esto para enviarlo al Concejo”.

“Sabemos que con ocho camiones no se puede cubrir toda la ciudad y tampoco alcanzan tres máquinas que tiene la empresa para el relleno sanitario. Hay que actualizar todo y la licitación tiene que contemplar mayor cantidad de vehículos al haber más urbanizaciones, además se debe dejar una cláusula abierta para que se pueda seguir ampliando el servicio”, propició.

Casa de la Mujer sin cambio de cartel

Por otra parte se lo consultó sobre las críticas de varios vecinos al municipio, dado que se cambió por ordenanza el nombre de la Casa de la Mujer –presidenta Cristina Fernández-, pero todavía no fue quitado el cartel.

“Yo estoy a cargo de la intendencia y no voy a ser quien promulgue la ordenanza. Lo debe hacer el intendente Walter Vuoto y hay diez días de plazo. Si no, se promulga de hecho. Todavía estamos dentro de los plazos. Yo firmé toda la documentación al día de la sesión y la ordenanza ya fue enviada. Ya comenzaron a correr los diez días para el veto, o se promulga de hecho. En la última sesión ordinaria se aprobaron más de 80 temas y no es que al otro día se firman todos los proyectos y salen a la Intendencia. La gente de taquigrafía tiene que verificar y certificar todo lo que se hizo en la sesión y hay un trabajo de la parte legislativa para que las ordenanzas queden redactadas como corresponde. Una vez que está listo, lo firma el secretario y el presidente del Concejo para que salga a la Municipalidad. Eso en general demanda una semana después de la sesión. En este caso el Ejecutivo ya recibió la ordenanza, y la puede promulgar o vetar el intendente apenas llegue, o quedará promulgada de hecho. La opción de veto no va a ser mi caso mientras esté a cargo de la Intendencia”, advirtió.

En cuanto al cartel, donde debería constar el nombre Pioneras Fueguinas, aclaró que todavía corren los plazos para el veto o promulgación y, cuando la ordenanza esté firme, se deberá cumplir con este paso. “Son diez días hábiles y no es este el único caso, sino que para todos es igual”, aseveró.

Balance del 2021

El presidente del Concejo también hizo un balance en términos económicos y políticos del año que está por finalizar. “Creo que hemos tenido un primer semestre con mucha tarea para los Ejecutivos. La salida de la pandemia poco a poco ha dado un despegue a la ciudad, sobre todo por el ingreso de turismo. El primer semestre fue bastante frustrante comparado con el segundo, a partir de la apertura y la movilización económica por los turistas que llegan a la ciudad. Eso ha hecho reactivar la actividad económica, los comercios, los hoteles. Recuerdo que para agosto todavía había hoteles que no habían reabierto. Pareciera que fue hace mucho tiempo pero hace poco comenzó la reactivación y hemos vuelto casi a la normalidad en cuanto al movimiento del turismo”, evaluó.

“Por otro lado tuvimos un año electoral, con distintas posiciones políticas, y se ha consolidado el proyecto, con un resultado que estaba previsto de antemano: una banca para el Frente de Todos y una para Cambiemos”, señaló, sobre un resultado que el propio edil había anticipado cuando se dio a conocer el acuerdo con el sector de Melella.

“Hemos tenido un año mucho mejor que el 2020 en cuanto a actividad económica y por otro lado está la parte política”, diferenció, con un triunfo en las generales en Tierra del Fuego pero varios distritos perdidos en el país.

No más reconducidos

Por último Pino fue contundente al reclamar un presupuesto aprobado y afirmó que está consensuando con sus pares este punto en particular, para poder ejercer un control de la gestión Vuoto y además evitar las deudas que tuvieron que enfrentar. “Todavía hay una deuda de siete millones y medio con el Concejo pero se fue normalizando. Llegaron a ser 24 millones de deuda y no es que el Concejo administra muchos fondos, porque son ocho millones por mes, de los cuales llegaban cuatro y medio, cinco, seis, y nunca la totalidad. Eso hizo que el Concejo no pudiera afrontar todos los compromisos, como los alquileres, que son un millón de pesos en total, más un millón de pesos que se paga por el préstamo para construir el edificio propio, también se pagan contratos y prensa, gastos de insumos, y realmente no alcanza porque son poco más de ocho millones”, señaló.

“Yo me remito a las pruebas y, durante 2020 y 2021 hemos tenido serios problemas para afrontar las obligaciones del Concejo, por la merma en la remisión de fondos. Este año estamos tratando de consensuar con todos los concejales la aprobación de un presupuesto, para evitar todo esto. La deuda se ha dado en función de un reconducido y el Concejo no pudo tener ningún control sobre la administración de los fondos. Como experiencia nos queda esto, por eso apelo al consenso con los concejales para tener un presupuesto aprobado y no estar discutiendo lo mismo el año que viene”, enfatizó.

“Hemos tenido muchas idas y vueltas y confrontaciones por los fondos del Concejo Deliberante, y yo siempre digo que el Concejo no es una Secretaría de gabinete. Es un poder independiente y los fondos se tienen que enviar, lo mismo con la Sindicatura. No puede ser que el Concejo tenga que rogar para que le envíen los fondos cuando es un organismo independiente. Al tener un reconducido se complica el control y esta deuda no es por falta de fondos, porque con una resolución de Economía se ingresaron 2.100 millones de pesos. Todo eso lo tendría que haber aprobado el Concejo Deliberante, cuando hay un presupuesto aprobado. Espero que después de esta experiencia los concejales entiendan que tenemos que tener el presupuesto”, concluyó.