Peligra la producción fueguina por mezquindad de naviera

El presidente de la Cámara de Transporte, Darío Loreto, explicó por FM Master’s el conflicto actual por la imposibilidad de traer carga de Buenos Aires con materias primas para la industria, que podría agravarse con la paralización de la producción y cesantías de personal.

El problema no es nuevo y data de una década atrás, cuando se decidió a nivel nacional que no podrían llegar los barcos de otros países sin pasar previamente por el puerto de Buenos Aires, para hacer el trasbordo a un buque de bandera argentina. “Los contenedores que vienen de China o de cualquier otra parte del mundo llegan a Buenos Aires y allí se hace el trasbordo, es decir que toda la carga que viene con destino a Ushuaia debe bajarse en Buenos Aires y de ahí hacer el trasbordo a buques argentinos. Esta resolución salió hace diez años y al principio teníamos cuatro buques de cabotaje de bandera argentina. Ya en ese momento se volvió complejo por los trasbordos al tener que cambiar de buque y generaba un cuello de botella, con demoras en las cargas. Muchos industriales de Tierra del Fuego decidieron no cargar más por barco y enviar por camión los contenedores. Esto llevó a que, de los cuatro barcos que había, quedaran dos solamente de la empresa PCL y Navalia, y eso profundizó el cuello de botella porque había entre 20 y 30 días de espera para la carga del barco de bandera argentina”, repasó.

“Los servicios son semanales y deben estar llegando alrededor de 3 mil contenedores, de los cuales el 30% viene por buque a Ushuaia. Hace un par de meses, justo antes de la notificación de la ampliación del subrégimen, la empresa PCL decidió sacar su buque del tráfico de Buenos Aires a Ushuaia, por una cuestión económica de ellos, y llevarlo a otra parte del mundo ante la necesidad de buques que hay a nivel global. Esto generó un cuello de botella mayor para los industriales, que necesitan de buques para traer la carga, y muchos de ellos están tomando la decisión de enviar los contenedores por vía terrestre desde Buenos Aires, pero esto significa un incremento del entre el 30 y el 40%”, sostuvo.

“La gente que va a la zona industrial de Ushuaia puede darse cuenta de la cantidad de camiones que hay y se debe a esta situación. Hoy hay alrededor de 700 contenedores en el puerto de Buenos Aires que hace más de 30 días están esperando el transbordo, y algunos llevan 45 días”, afirmó.

Alternativa rechazada

Para poder resolver este problema, Loreto inició gestiones con una línea marítima internacional y las industrias, “ante el riesgo de que los industriales tengan que parar la planta y dejar gente cesante. Tomamos la decisión de pedir autorización para traer la carga desde Buenos Aires con un barco que no es de bandera argentina. Se trata de un buque asturiano y la única forma de que esto no se pueda concretar, según la legislación argentina, es si sale al cruce la naviera argentina y dice que tiene un barco para este tipo de carga. Lo que pasó justamente fue eso, que la gente de PCL salió al cruce, diciendo que ellos tenían la capacidad para hacerlo, y esto lo hizo dos días antes de que el barco saliera de Buenos Aires, pero no cargaron ni el 30% de los contenedores que hay. Dejaron alrededor de 700 contenedores en el puerto de Buenos Aires”, remarcó.

“Esto genera un conflicto bastante importante en lo social, porque mucha gente depende de este trabajo, desde los estibadores que son los primeros que toman la posta, los transportistas asociados y no asociados a la Cámara. También están generando un agujero económico al puerto mismo, porque su fuerte es la carga. La prioridad es el turismo, pero la recaudación más importante de la Dirección Provincial de Puertos es la carga y está generando un conflicto importante”, dijo.

No hacen ni dejan hacer

El dirigente indicó que está trabajando “tanto con las industrias como con las líneas navieras y queremos descomprimir la situación del puerto de Buenos Aires. No estamos diciendo que queremos poner un barco en forma permanente para cabotaje, sino que estamos solicitando que la línea marítima PCL nos dé la autorización para descomprimir la situación que están atravesando los industriales de Ushuaia y Río Grande”.

“Hablamos con todos los directivos de Puertos y Vías Navegables, la semana pasada estuve hablando con el presidente del Puerto Roberto Murcia, también hablé con la ministra de Industria Sonia Castiglione, y la única que puede autorizar esto es la empresa de cabotaje, pero no lo está haciendo por una mezquindad. Ha sacado un buque porque le conviene llevarlo a otro lugar y no deja que los industriales puedan contar con su materia prima”, criticó.

Además tuvo en cuenta que “hay un gran costo financiero que lleva tener tantos días parados los contenedores en el puerto de Buenos Aires. Hablamos de fomentar una nueva matriz productiva y la realidad es que se está perjudicando a las industrias que tenemos radicadas, que no pueden transportar su carga al puerto de Ushuaia. Así no vamos a poder mejorar la matriz productiva”, alertó.

Todos afectados

Si bien la preocupación pasa por los insumos de las industrias, también hay carga de otro tipo para comercios locales que están a la espera. “Esto perjudica a todos, porque hay muchos actores involucrados, los estibadores, transportistas, estaciones de servicio, por la mezquindad de algunas empresas que no tienen dos dedos de frente para reconocer que están complicadas y que está bien que les den una mano. No estamos proponiendo poner un barco de otra bandera para que haga un servicio permanente, sino para descongestionar la situación”, reiteró.

“Hace muchos años que estoy en esto, soy representante de muchas navieras en Tierra del Fuego, y los industriales han sido muy solidarios con esta empresa, que nunca cumplió con los días que decía que iba a tardar de Buenos Aires a Ushuaia. Nunca pudo cumplir con el servicio que necesitan las industrias de Tierra del Fuego para tener un buen flujo de materia prima y producto terminado para cumplir con sus compromisos”, aseveró.

Adelantó que, “si siguen con esta medida, es muy posible que las empresas tengan que cesantear gente, porque no tienen materia prima para producir, y esto se va a complicar más. La opción es traer esos contenedores por camión pero tampoco hay camiones para hacerlo”.

“El jueves hablé con Murcia y le mandé la notificación de las dos navieras internacionales que temporalmente han suspendido el servicio a Ushuaia, hasta que esto no regularice. Eso significa que si Newsan, por ejemplo, quiere mañana tomar carga de China hasta Ushuaia, le van a decir que no lo pueden llevar a Ushuaia sino hasta Buenos Aires, porque no está garantizado el servicio. Yo hablé con la Subsecretaría de Vías Navegables, que entiende la situación y considera inexplicable por qué esta gente está cruzando la decisión de poder ayudarlos, pero la decisión es de ellos y nos dijeron que contra eso no pueden hacer nada”, manifestó.

“Estamos en una situación compleja con los insumos para la industria y espero que no pase a mayores. Desde el lugar que me compete estoy haciendo lo que se pueda para que esa carga pueda venir, porque no vamos a conseguir 700 camiones para traer los contenedores que están en Buenos Aires”, sentenció Loreto.

Finalmente informó que esta semana “tanto los sindicatos como algunas cámaras relacionadas con esta situación nos vamos a reunir para empujar más y resolver esta situación”.