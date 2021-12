Pase Sanitario: todo lo que tenes que saber sobre su implementación

Durante la rueda de prensa, la funcionaria manifestó: “El pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación”. Sin embargo, remarcó que no hay una resistencia a vacunarse sino que algunas personas ya no lo toman como una prioridad.

Qué es el Pase Sanitario

El Pase Sanitario es un certificado en donde consta que la persona mayor a 13 años recibió las dosis de vacunas necesarias completando así el esquema previsto. El mismo habilita al portador a poder asistir a eventos masivos, lugares cerrados y espacios de mayor participación.

En qué situaciones será necesario el Pase Sanitario

Las personas mayores de 13 años tendrán que demostrar haber completado el esquema de vacunación mínimo dos semanas antes del evento para poder asistir a: eventos masivos, centros culturales, gimnasios, cines, atracciones turísticas, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, recitales, salones de fiestas y boliches, reuniones religiosas, asistencia a bares y restaurantes.

Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente, Claudio García, habló sobre las medidas de cuidados que tienen que realizarse la Argentina y sostuvo que a través del Ministerio de Salud de la Nación están trabajando en la implementación del pase sanitario el cual implica asistir a lugares donde se realizan actividades masivas con el esquema completo de vacunación para que “cuando hay eventos masivos o cuando hay posibilidades de reunir mucha gente en lugares cerrados, no haya difusión de la enfermedad o que si hay casos no tengan el efecto negativo que es el no estar vacunado e inmunizado para la enfermedad”.

Algo que deja la reunión con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación es que “la pandemia está presente y activar cada momento de nuestros días, no podemos hablar todavía una post pandemia, si podemos hablar de una disminución del riesgo, una disminución de los brotes, una mejora en la posibilidad de hacer prevención, pero todavía estamos enmarcados en la pandemia y por lo cual los protocolos y las medidas de cuidado, los aforos y todas las recomendaciones que nosotros permanentemente damos desde el Estado provincial las tenemos que seguir cumpliendo porque el riesgo existe”.

Cómo descargar el carnet de vacunación en la App «Mi Argentina»

En la última versión de la app, la credencial de vacunación puede descargarse en formato PDF. Cada dosis, inclusive la de refuerzo, posee un código QR con la información de la vacuna. Mirá la nota completa acá

Vizzotti

La Ministra de salud, Carla Vizzotti, aseguró que esta nueva implementación tiene como objetivo seguir impulsando la campaña de vacunación. “Tenemos la franja de edad de entre 18 y 39 años que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable”, explicó.

Refiriéndose a las nuevas olas de contagio que se están viviendo en otros países, sostuvo: “El mensaje para esa franja etaria es que es clave recibir la segunda dosis, reforzar la inmunidad para que en el momento en que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible”.

Resaltando la importancia de recibir las dosis necesarias, finalizó: “El momento es de accionar Nación, provincias, los municipios, los medios de comunicación y la sociedad, para ejercer su derecho a vacunarse y entre cada una de las áreas minimizar el riesgo de aumento de casos y hospitalizaciones”.

De acuerdo a lo informado por Vizzotti, será necesario “para aquellos megaeventos, tanto abiertos como cerrados, y no tiene nada de restrictivo. Estos pases sanitarios son habilitantes”. Asimismo, aseguró: “Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el pase sanitario”.

Para poder acceder a dichos eventos, solo es necesario tener la credencial que corrobore las vacunas recibidas ya sea en la aplicación de Mi Argentina o con el carnet físico.

Tucumán, la primera provincia en implementar el Pase sanitario

Ante el aumento de contagios de Covid-19 en esa provincia, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, anunció el 1 de diciembre que se deberá acreditar la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna para poder ingresar a eventos culturales, religiosos, gimnasios, recitales y fiestas. De esta manera, Tucumán es la primera en el territorio argentino en implementar el pase sanitario.

“Es una medida netamente sanitaria destinada a prevenir y además tiene como objetivo que la mayor cantidad de tucumanos estén vacunados”, sostuvo el funcionario sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó. (Fuentes propias y La Nación)