Odisea de familia derivada en Buenos Aires con su bebé

Gabriel Maita, vecino de Río Grande, habló con AIRE LIBRE FM sobre la situación que atraviesa su familia tras la derivación de su hija, que tiene tres meses y necesitaba estudios de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires: “Ella gracias a Dios está bien pero estamos pidiendo insumos a la OSEF y no tenemos respuesta, tampoco nos confirmaron la atención de profesionales para poder regresar a Río Grande”, dijo Gabriel.

“Ella necesita insumos y enfermeros por la traqueotomía que le realizaron. Nosotros hablamos con el delegado en Río Grande, Christian Svetlitze, dice que está todo pero no consiguen enfermero. Necesita también un kinesiólogo, que tampoco consiguen. Una vez que consigan esto pegaríamos la vuelta, pero seguimos acá”, señaló el vecino.

Y agregó que “los médicos nos pidieron que vengamos acá por los estudios. Con la obra social era recomendable la que tengo yo (OSEF). Vinimos acá, nos dieron una ayuda pero no alcanza para alquilar por día. En ningún momento nos dieron alojamiento desde que llegamos acá. Necesitábamos estar en un lugar cercano a la clínica pero con la ayuda que nos daban no alcanzaba”.

“Nosotros tomamos el colectivo de Moreno, que es lejísimo, hasta Once y de ahí caminamos hasta el Sanatorio Güemes, que está en Palermo”, relató.

Y agregó: “Estamos esperando que por favor se muevan. Hablamos con Jorge Carreño, coordinador de Casa de Gobierno. Lamentablemente no nos atienden las llamadas, tuvimos que ir hasta Casa de Gobierno y resulta que la gente que trabaja ahí no estaba. Solamente estaba el médico auditor que nos atendió y el contador. En realidad ellos no nos habían citado sino la otra gente que estaba con nuestro caso”.

“Por el momento seguimos en la espera, no sabemos si irá el enfermero y el kinesiólogo, que tiene que atender tres veces por semana a mi hija”, cerró.