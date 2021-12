Martín Perez descartó modificar la Carta Orgánica en Río Grande

En el marco de la inauguración del “Centro Municipal de Campamento y Recreación” en la zona de la Antena, el intendente Martín Perez se refirió a la aprobación del pedido de reforma de la Carta Orgánica del Municipio de Ushuaia. “Hoy no está en la agenda de Río Grande, lo cual no significa si a futuro es necesaria dar esa discusión”, entendió el Intendente de esta ciudad.

En tanto explicó que en su paso por el Congreso Nacional donde fue diputado durante 6 años “aprendí que es necesario que las normas evolucionen para dar mejor respuesta a los vecinos”.

Explicó que “hay temas, problemáticas y necesidades que deben readecuarse a los nuevos tiempos. Hoy se necesita un debate para readecuar las normas a la actualidad” y lo ejemplificó al señalar la cuestión de paridad de género que esgrimen los concejales y que es “un tema que hace 20 años no estaba en la agenda de ninguna administración”.

Finalmente y ante el pedido de reforma de la Carta Orgánica en el Municipio de Ushuaia fue tajante al asegurar que “hay que ser muy respetuoso del debate institucional y político que se está llevando a cabo en Ushuaia” ya que “las normas no son estáticas, debemos acompañar el crecimiento y la dinámica de las ciudades como de sus pueblos” y, en el caso de la ciudad capital, «es una discusión que deben darse los vecinos de Ushuaia, evalúen y tomen la decisión que corresponda, soy respetuoso y no me parece un tema en el que tenga que opinar”.