Madre sigue reclamando a Osef la operación de su hija

María, madre de Selene una joven de 17 años, realizó una protesta dentro de la oficina de OSEF ya que la menor hace tres meses debió ser operada por una rotura de ligamentos y al momento los materiales necesarios no fueron provistos por la obra social, mientras ella espera poder ser intervenida.

Al respecto, María explicó «el problema es la autorización en la compra de los materiales, primero era la ortopedia, luego la obra social y nosotros siempre quedamos en el medio. Luego de un tiempo de espera me avisaron que el lunes por la tarde ya iba a estar todo autorizado, pero faltaba la firma por parte de la presidencia».

«Hoy me dicen que la Presidenta no está y el Vicepresidente Olgiatti es quien debería firmar esta autorización, pero nadie me da una respuesta», afirmó María.

Por otro lado, indicó que su hija se encuentra hace tres meses encerrada, sin vida social y dejó en claro que lo único que está faltando es una firma por parte de las autoridades de la obra social.