Una vez conocida la votación del parlamento fueguino, la presidenta de ACEMA (Asociación de Cosmetología, Estética, Masajes y Afines) de Tierra del Fuego, Silvina Zanon explicó que “lo sucedido en la Legislatura fue un gran avance, porque se modificó la palabra exclusividad, la cual ocasionaba que -en el caso de los masajes y técnicas corporales- fuese exclusivo del kinesiólogo. Se modificó esta palabra del artículo 8”. Si bien el sector aún no cuenta con una ley que los regule, “al modificarse esa palabra, nosotros ya nos podemos respaldar en leyes nacionales que sí permiten el ejercicio de la cosmetología y del masaje. Ya no estaríamos encuadrados dentro de la ilegalidad como estábamos en estos últimos tres años”.

Asimismo, agregó que “trece legisladores demostraron la responsabilidad política de estudiar este tema, de que la Ley provincial 1272 no era una extensión de la ley nacional. La palabra exclusividad era un exceso”.

Cabe recordar que previo a la modificación de la ley, desde el Ministerio de Salud se emitió una resolución, especificando los límites que posee el masajista. “ACEMA no está a favor del intrusismo, los profesionales no pueden atender patologías, no pueden atender lesiones, eso tiene que quedar claro”. La presidenta sostuvo que los masajistas, esteticistas y cosmetólogos no pertenecen al sector de salud, situación que dejaron en claro ya que no son considerados “profesionales de la salud”.

Por otro lado, Zanon aclaró que desde el sector de los esteticistas han presentado el proyecto de ley ante la Legislatura. El mismo buscaría lograr la regulación de la profesión en la provincia. “El proyecto nuestro pasó para el próximo año para su tratamiento”. Agregó que durante 2022, el sector tendrá un gran trabajo para lograr la aprobación de la ley. “Trabajaremos en conjunto con el Ministerio de Educación, para que podamos coordinar un programa básico de lo que es la cosmetología, la estética corporal, el masaje y demás. Tenemos un trabajo muy importante, sobre todo para la seguridad de los usuarios”, concluyó la presidenta de ACEMA.

Fuente: Diario El Sureño