‘La Nueva Generación’ entregará más de tres mil juguetes

Jóvenes de la asociación ‘La Nueva Generación’ han recolectado más de tres mil juguetes que serán distribuidos junto a una canasta navideña a niños y niñas de la ciudad de Río Grande. Desde hace unos cuatro años estos jóvenes vienen colaborando con la con los sectores más vulnerables de la comunidad llevando adelante distintas acciones solidarias. Pronto inaugurarán su flamante sede.

Nadia Shapiro, integrante de ‘La Nueva Generación’, una agrupación de unos 60 jóvenes que desde hace unos cuatro años viene llevando a cabo acciones por el bien común, especialmente ayudando a los sectores más vulnerables de la sociedad, fue consultada sobre la segunda campaña ‘Un juguete por una sonrisa’ que el año pasado logró recolectar 1.700 juguetes.

“Se llama ‘Un juguete por una sonrisa II’ porque el año pasado realizamos la primera edición, ya llevamos más de tres mil juguetes y la idea principal es llegar a todos los barrios de la ciudad”, confió la joven.

Agregó que “somos un grupo de jóvenes que durante todo el año está trabajando en lo social y en lo comunitario y nuestro objetivo siempre es llevar una sonrisa a una familia, a una mamá, a un papá y por supuesto a los niños y por eso iniciamos esta campaña del juguete. El año pasado, en el contexto de pandemia, vimos que las familias se complicaron muchísimo en lo económico y que tras el encierro y demás, los niños estaban tristes y por eso quisimos hacer esta campaña de colectar juguetes y entregárselos”.

En ese sentido, Nadia recordó que “empezamos a juntar juguetes en julio del año pasado y en diciembre culminamos la campaña y este año hacemos lo mismo; ya llevamos mesas de recolección y además hay un trabajo de recolección muy importante acá. Por ejemplo, hicimos una venta de pollo lo que nos permitió comprar más de 800 juguetes nuevos y es una cuestión que agregamos este año y después, los juguetes usados que recibimos en donación los vamos acondicionando y refaccionándolos”.

Justamente los jóvenes reciclan estos juguetes y los dejan a nuevo, sean monopatines u osos de peluche, si a algunos de ellos les falta la nariz o algún ojo, se lo reponen, los lavan, perfuman y los dejan listos para que puedan dar alegría a un niño o una niña. “También tenemos bicicletas que reparamos y pintamos, lo mismo que camioncitos, lo mismo que las muñecas, a las que peinamos y demás. Hay mucho trabajo y se hace todo a pulmón y sobre todo gracias a la solidaridad de la gente que nos viene apoyando y que, por ejemplo, nos compraron pollos, nos acercaron un juguete y golosinas”, contó Nadia.

Canasta navideña

También con esta campaña del juguete ‘La Nueva Generación’ está preparando bolsas navideñas. “Hay un grupo de chicos que están en la sucursal de Carrefour en Perú y están recolectando pan dulces y demás alimentos navideños y también hay vecinos que nos donan juguetitos nuevos de ahí; y el objetivo es también junto con esto de repartir los juguetes, es también entregar a las familias una canasta navideña”, agregó la entrevistada.

Otras actividades solidarias

Nadia Shapiro recordó que ‘La Nueva Generación’ nació con una campaña de prevención del suicidio. “Después fuimos viendo que había otras necesidades en la sociedad, por ejemplo, en el invierno surgió la idea de ayudar a los adultos mayores limpiándoles sus veredas, asimismo la limpieza de la playa; ayudamos a algunos vecinos que estaban también en una situación desfavorable en sus hogares, a levantar un paredón, colocar alguna abertura o colaborar con alguna familia que lo ha perdido todo en un incendio. Hacemos todo ese tipo de trabajo y lo que nos caracteriza es que no hacemos diferencia entre lo que hay que hacer y lo que no sabemos, en ese caso tratamos de aprender. Es un trabajo que lo hacemos en forma totalmente honoraria, son unos sesenta chicos los que colaboran pero los que están full time son unos treinta y estamos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Esta sede que tenemos (en Forgacs 2415) es nuevita y todavía no la inauguramos, pero está rebosante de actividad y prácticamente no hay espacio con todos los juguetes y bolsas navideñas que estamos preparando y ahora nos estamos reuniendo más seguido y si algún vecino o vecina se quiere acercar a colaborar con nosotros, son bienvenidos, los esperamos a todos con los brazos abiertos”, concluyó.

Son varias las familias que vienen a trabajar con los chicos, por ejemplo, la familia de Roque Córdoba quien junto a su esposa alienta a su hijo Roque Ezequiel en estas tareas solidarias.