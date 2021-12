Israelí evacuado en Ushuaia al borde de la muerte contó la pesadilla

A través de su cuenta de Instagram, Eitan Shaked, el joven israelí de 23 años víctima del accidente en la zona del Glaciar Ojo del Albino, narró en un posteo como fueron los acontecimientos, que lo llevaron a quedar atrapado en una inhóspita grieta por casi 24 horas.

«El último miércoles emprendí un viaje en Ushuaia y me caí 10 metros. Esperé por el rescate 24 horas, desconectado de todo, sin comida, y también me quebré la pelvis y el codo, con muchos golpes. Cuando me encontraron, estaba al borde de la muerte con hipotermia», escribió el israelita.

Shaked continuó con el agradecimiento a los rescatistas, quienes propiciaron su salvataje. «Quiero agradecer el impresionante y profesional equipo de rescate, no tengo palabras suficientes para darles gracias por haberme rescatado y salvado. Y a todo el staff médico de Ushuaia, quienes me trataron profesionalmente».

Eitan también aprovechó para agradecer «a toda la gente de la ciudad y de todo el mundo, por la ayuda e interesarse en mi bienestar», y expresó que «siempre es divertido redescubrir cuan buena es la raza humana».

«No estoy orgulloso por lo que me pasó, pero me agrada que haya terminado de esta manera. Después de que tuve cáncer hace unos años atrás, enfrentarme a una muerte cercana por segunda vez en la vida no es algo simple. Cuídense y sean responsables, y para los viajeros: vuelen en sus viaje pero traten de no volar del viaje», cerró el joven en el post que publicó anoche, y que ya tiene 470 likes,