Fundación DAR CONIN celebra un año de proyectos realizados junto a la comunidad

Además de cumplir con la tarea de recuperar de la desnutrición a un importante número de niños y niñas que llegan derivados por los hospitales y centros de salud de la ciudad, la fundación acompaña a las familias en los cambios de hábitos que les permita una mejor calidad de vida.

En esta tarea, aunque parezca mentira, comprobaron que una de cada 10 familias que ingresan al programa CONINen Río Grande, no tienen acceso a un baño digno. Esto implica que no cuentan con sistemas para eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales; y tener un medio ambiente limpio y sano que no afecte su salud y bienestar.