Exhortan a extremar los cuidados durante el verano en espacios naturales

La Secretaría de Ambiente de la Provincia alertó a la población de la existencia en toda la temporada de “altas temperaturas y fuertes vientos”, por lo que instó a “extremar cuidados durante el verano en los espacios naturales a fin de evitar incendios”.

Para ello remarcó la necesidad de “respetar las indicaciones provenientes de los servicios climáticos oficiales”.

Según el informe de evaluación de peligro de incendios realizado por la Dirección Provincial de Manejo del Fuego y en combinación con la información aportada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, “durante la temporada se esperan altas temperaturas, fuertes vientos y baja probabilidad de lluvia”.

“Estas condiciones, propician la sequedad del suelo y agravan las condiciones de propagación de un posible foco de incendio”, observaron las autoridades fueguinas.

Asimismo, se informó que la principal causa de ocurrencia de incendios forestales en nuestra provincia está relacionada con la actividad humana.

“Instamos a la población a extremar sus cuidados a la hora de salir al campo, consultar el índice diario de riesgo de incendios, y atender a los consejos y recomendaciones de brigadistas y guardaparques”, ratificaron.

Además consideraron “importante, no hacer fuego sobre el suelo, no tirar colillas de cigarrillos ni fósforos, y evitar encender fuego ante la presencia de fuertes vientos”.

Cabe señalar que el índice de riesgo de incendio forestal se difunde diariamente a través de las redes del Ministerio de Producción y Ambiente:facebook.com/MPyAtdfy en la app Ambiente TDF, disponible para Android.

Ante la detección de una columna de humo o un principio de incendio, dar aviso inmediato a las autoridades a través del Número 103 y 105. Cualquier demora en el aviso puede causar la expansión del incendio y hacerlo incontrolable en poco tiempo.

Se recordó, también, que los únicos sitios habilitados para hacer fuego:

Zona Norte 1. Camping Norte (Sobre Ruta Nacional Nº 3 conforme a las condiciones de acceso del concesionario). 2. Puente Justicia (Sector del ex destacamento policial). 3. Lago Yehuin (Zona de ex Hostería). 4. Cabo San Pablo (Zona de ex Hostería).

Zona Centro 5. Corazón de la Isla: Naciente del Río Indio (Zona de la Ensenada). 6. Corazón de la Isla: Laguna Yakush. 7. Camping Laguna del Indio. 8. Camping La India 9. Camping Ea. La Correntina (Sobre Ruta Provincial Nº 23). 10. Laguna Margarita (Cabecera norte, sector con fogones).

11. Laguna Bombilla (Sector con fogones). 12. Laguna Palacio (Club Caza y Pesca de Ushuaia, conforme a condiciones de acceso del club). 13. Lago Escondido (Zona antena, sector con fogones). 14. Río Subiabre (Ex rancho del Pata, sector con fogones). ZONA SUR 15. Camping Laguna Victoria (Ruta Provincial Nº 30 Km. 10) 16. Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 (J) Km. 13,5 17. Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 (J) Km. 13,7 18. Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 (J) Km. 15,9 19. Camping del Río Tristen (Sobre Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones).

20. Camping del Río Olivia (Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones). 21. Reserva Natural y Cultural Playa Larga (sector con fogones). 22. Camping Kawi Yoppen. (En el acceso a la senda del salto velo de novia) 23. Parque Nacional Tierra del Fuego (conforme normativa interna). 24. Sendero del Fin del Mundo (Sector con Fogones).