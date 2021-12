De 1.640 embarazos registrados en Tierra del Fuego durante 2021, el 26% terminó en un aborto

El derecho al aborto es ley desde hace un año en Argentina. Hasta la semana 14 de gestación inclusive una persona está en condiciones de solicitar la práctica en un establecimiento de salud, sin dar motivo alguno de su decisión. A partir de la semana 15 están vigentes las causales: se puede interrumpir un embarazo que ponga en riesgo la vida o la salud de quien lo lleva adelante o si se produjo por una violación.

Tierra del Fuego es una de las provincias que más ha garantizado este derecho en el país en 2021. Y de hecho los números son tajantes: se realizaron 430 prácticas en un año en nuestra provincia.

Los números son aún más reveladores si se tiene en cuenta que este mismo año se produjeron 1200 nacimientos en la provincia, con lo cual con estos números “queda bien claro que una cuarta parte de las mujeres que se embarazaron, los mismos no han sido buscados”, dijo el referente del Programa Provincial de Salud Sexual, Marcelo Guida.

El ministerio de Salud de Tierra del Fuego cuenta con un equipo médico cuyo objetivo es realizar las interrupciones legales en el segundo trimestre avanzado de embarazo, es decir, a partir de las 20 semanas de gestación.

Estos abortos suelen ser los más difíciles de garantizar en todo el territorio provincial. Actualmente el plantel lo integran tres efectores.

Para el reducido equipo responsable de garantizar este derecho en Tierra del Fuego el trabajo se quintuplicó y son solo tres los ginecólogos no objetores.

En Río Grande hay cinco médicos generalistas que hacen la práctica en el primer trimestre, en Tolhuin dos médicos generalistas que hacen primer trimestre. En Ushuaia cuatro generalistas que hacen primer trimestre y solo tres ginecólogos para las tres ciudades que hacen primer y segundo trimestre. Los equipos provinciales de ILE-IVE cuentan además con trabajadores sociales y psicólogos.

Guida remarcó que se trata de “embarazos no intencionales producto de algún tipo de abuso sexual, no acceso o empleo de métodos anticonceptivos, patologías maternas y/o fetales, fallo de métodos anticonceptivos, etc. “. “También cuando la mujer que estaba en pareja se embaraza y luego queda sola, hay muchísimos motivos que llevan a la mujer a la decisión de pedir una ILE-IVE”, sumó.

Finalmente señaló que estos números se revierten con “educación en casa, educación en las escuelas (Educación sexual integral) con ley sancionada hace 16 años, promoción de la salud, entrega gratuita de métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia, consultorios de anticoncepción, etc.”