Crecientes expectativas para que comience el fasón para Newsan

Mencionó, respecto de la complicación para conseguir una ART, que “desde Buenos Aires los apoderados de Garbarino están buscando ART, pero ninguna quería brindar el servicio por el hecho de que ellos tienen deudas con una y las ART trabajan con una modalidad de monopolio y si le debés a una, no te brindan el certificado para poder contratar a otra. Entonces ahí estaba la complicación”, manifestó el operario metalúrgico.

Incluso señaló que “a Garbarino no le quieren prestar ningún tipo de servicio, hemos conseguido los presupuestos de seguridad privada, los presupuestos de limpieza, todo lo que era requerido para que saliera el subsidio de parte del Gobierno y estaban las condiciones. Pero lo que pasa es que no conseguíamos ART y los trabajadores tienen que estar cubiertos y asegurados, por cualquier tipo de cuestión que pueda pasar dentro de la planta y entonces es necesaria una ART”, remarcó González.

Dijo que son “días de ir, venir, preguntar, mandar mensajes, llamar y volver a preguntar, para tratar de solucionar esta cuestión”. Admitió que “fue complejo el panorama, por el hecho de no tener a ningún representante de la empresa acá, en Río Grande, y los pocos que quedan no se hacían cargo de algunas cosas. Entonces tuvimos que enfrentar todo quienes estamos acá, desde el papelerío hasta el presupuesto, incluso en poner en operatividad la planta. Son cosas que por ahí uno no estaba al tanto de cómo se hacían, pero nos fuimos poniendo al tanto sobre la marcha y lo fuimos resolviendo”, destacó.

Respectó del fasón para Newsan, aclaró que “sigue en pie, es algo que venimos trabajando incluso con el gremio, con (el secretario General) Oscar Martínez, con (el secretario Adjunto) Marcos Linares; lo venimos trabajando todos los días, juntándonos en reuniones como para ir avanzando en esto”, afirmó. En ese mismo sentido, comentó que la idea es “seguir fabricando los 17 mil equipos que tenemos, con apoyo de Newsan también, porque nos van a mandar gente que nos está faltando a nosotros, que serían algunos jerárquicos”, indicó.

Finalmente, respecto de los sueldos caídos y demás deudas que la empresa tiene con ellos, alertó que “eso es algo que se sigue reclamando, hasta que nosotros empecemos a trabajar el primer día eso es algo que sigue corriendo como deuda. Entendemos que es un tema que nos vamos tener que sentar a hablar con ellos (por Garbarino) en algún momento o, si aparece un comprador, será parte de la negociación”, concluyó Marcos González.