Concejo Deliberante de Río Grande: Los empleados trabajan en un edificio no apto para oficina pública

El Ratificado presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, mantiene a los empleados del área de administración desarrollando sus tareas, en pésimas condiciones de seguridad e higiene, no respetando los protocolos sanitario. Mientras incumple con las normas vigentes, los organismos que deberían hacerlas cumplir y el resto del cuerpo de concejales miran para otro lado.

El presidente del Concejo deliberante de Rio Grande, Raúl Von der Thusen mientras pregona a los cuatro vientos la austeridad que reina en el concejo deliberante de Rio Grande como un gran logro personal, los empleados de la casa legislativa trabajan en una situación deplorable en un edificio no apto para oficinas públicas.

El edificio ubicado en Thorne y Alberdi, hace poco tiempo fue rentado la planta alta por el concejo deliberante de Rio Grande abonando una suma más que importante en forma mensual, en ese lugar actualmente funcionan varias áreas administrativas del concejo deliberante. En realidad, es una vivienda de dos pisos, abajo funciona una farmacia.

En ese lugar se encuentran distribuidas las distintas áreas como ser; compras, la dirección de Prensa, administración, la dirección de Contable, Recursos humanos, sistemas informático y cómputos entre otros y se desempeñan más de 22 personas.

El edificio en su ingreso cuenta con una escalera estrecha hacia el primer piso, “Correo Diario” pudo comprobar que las áreas mencionadas, están distribuidas en un espacio muy reducido, pegadas unas a otras, escritorios en los pasillos de circulación, en algunos casos mamparas por medio para identificarlas haciéndose muy incómodo el lugar para el trabajo que se realiza por la cantidad del personal asignado.

Además no se mantiene el distanciamiento sanitario establecido por las autoridades salud de la provincia, mas en estos tiempos de pandemia donde se recomienda tomar las precauciones de cuidado con el fin de evitar la propagación del contagios del coronavirus.

La edificación cuenta solo con dos pequeños baños para más de 20 personas, no cuenta con puerta de emergencia como lo establece las normativas vigentes, además se pudo saber que no cuenta con buena calefacción, dos por tres se quedan sin luz ya que las instalaciones eléctricas no son las adecuada para soportar el consumo eléctrico para los equipos electrónico e informáticos que se utilizan.

La ley que no es pareja para todos

Mientras esto ocurre quienes deben velar para que se cumplan las normativas vigentes brillan por su ausencia. Desde el municipio de la ciudad permiten que en este lugar, que no cuenta con los requisitos que exigen las normas, funcione una oficina pública, donde carece de un informe técnico de las áreas pertinentes, como ( bomberos) u (obras particulares), hasta la del ministerio de trabajo. Pero a cualquier ciudadano estos trámites se le exige tenerlos.

Austeridad que no es tal

Desde la presidencia del cuerpo deliberativo, se difunde que en la casa legislativa reina la austeridad, pero según datos recabados se adquirieron 10 notebook, por una suma cercana a los 2.900.000 pesos, cuando en el mercado se puede conseguir por menor valor y un utilitario para ser utilizado por la presidencia por una suma que supera los 3.000.000 de pesos según se pudo saber, cuando las prioridades pasan por otro lado, como realizar una inversión como en la construcción de un edificio donde se concentre las áreas de la administración que dependen de la casa deliberativa, pero esto no ocurre porque el presidente y los concejales optaron por priorizar mejoras en la sala de sesiones y sus despachos, haciéndolos más cómodos y acorde a la investidura que ostentan ocasionalmente, sin reparar en las condiciones de hacinamiento laborales y precarias en que se encuentran los empleados de las áreas administrativas. Es más, hay concejales que ni conocen el lugar donde los empleados desarrollan sus tareas.

La palabra de APEL

El secretario general de APEL Jorge Brua, en dialogo con «Correo Diario» indico que tiene conocimiento de la situación de hacinamiento de los trabajadores del concejo deliberante. «La problemática existe y las condiciones laborales de los empleados no es la ideal, pero hay un compromiso asumido por parte del presidente del cuerpo deliberativo de la ciudad de Río Grande de ir dándole soluciones a estos aspectos y espero que cumpla con su palabra empeñada», refirió el dirigente de APEL. quien agrego que seguirá de cerca lo que va ocurriendo para garantizar el derecho laboral de los rabajadores.

Los cierto que mientras se esperan soluciones las cuales no se visualiza a corto plazo, los trabajadores del Concejo Deliberante ruegan que no se produzca ninguna situación extrema por la falta de seguridad y que se tenga que lamentar luego por la negligencia de quienes deberían actuar inmediatamente sobre esta situación y no lo hacen.

Fuente: Correo Diario